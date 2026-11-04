Президент Украины Владимир Зеленский во время совещания 4 ноября 2026 года. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Президент Украины Владимир Зеленский провел селекторное совещание, посвященное последствиям российских атак и восстановлению энергетической инфраструктуры. Наиболее сложной остается ситуация в Киеве, где жители и предприятия сталкиваются с многочасовыми отключениями электричества и воды. Также глава государства поручил правительству и правоохранительным органам подготовить меры по ускорению ремонтных работ и возобновлению предоставления необходимых услуг.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Владимира Зеленского в среду, 4 ноября.

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Как в Украине восстанавливают электроснабжение после атак РФ

Во время селектора стороны обсудили ликвидацию последствий российских ударов и работу по восстановлению электроснабжения. Зеленский отметил, что обстрелы происходят фактически ежедневно, поэтому энергетики и ремонтные бригады вынуждены работать круглосуточно.

"Провел селекторную конференцию по ситуации с ликвидацией последствий российских ударов и восстановлением электроснабжения. Обстрелы продолжаются практически каждый день, и так же круглосуточно продолжаются работы по восстановлению энергетики. Благодарю все ремонтные бригады, каждую энергетическую компанию, специалистов ГСЧС Украины и все службы, которые задействованы и действительно эффективно работают ради людей и обеспечения городов и общин", — сообщил лидер.

Зеленский рассказал о резервах оборудования для энергетики

Глава государства также обратил внимание на трудности, возникающие при ремонтах после российских обстрелов. В частности, повторные удары и постоянные воздушные тревоги значительно увеличивают продолжительность восстановительных работ. В то же время Украина располагает сформированными резервами необходимого оборудования и совместно с международными партнерами работает над их оперативным пополнением.

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Кроме того, по словам президента, уже достигнуты договоренности о новых пакетах энергетической поддержки.

"К сожалению, из-за повторных ударов и постоянных воздушных тревог ремонтные работы длятся значительно дольше. Но резервы необходимого оборудования сформированы, и восстановление должно происходить после каждого удара. Работаем с партнерами, чтобы оперативно пополнять наши резервы. Уже достигнуты договоренности и о новых пакетах энергетической поддержки", — сообщил глава государства.

В каких регионах Украины сложная ситуация с электричеством

Отдельно Зеленский сообщил о ситуации с электро- и водоснабжением в регионах. По его словам, наибольшие трудности сейчас возникли в Киеве, где многочасовые отключения электричества и воды сказываются как на населении, так и на предприятиях. Сложной остается ситуация также в ряде областей, а в южных регионах вводятся очереди и экстренные отключения электроэнергии:

"Ситуация в Киеве сейчас особенно сложная: у людей и предприятий многочасовые отключения электричества и воды. Непростая обстановка наблюдается в Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Винницкой и Донецкой областях, где существуют чрезвычайные проблемы из-за боевых действий. Есть ограничения и экстренные отключения в южных регионах".

Что Зеленский поручил правительству и правоохранительным органам

Президент подчеркнул, что оперативно работать над обеспечением населения электричеством, теплом и водой должны все государственные структуры, областные и местные органы власти, а также соответствующие компании. Это касается предприятий независимо от формы собственности.

Отдельное поручение получили правительство и правоохранительные органы. До конца дня они должны представить перечень мер, направленных на налаживание полноценного сотрудничества с компаниями, которые отстают в ремонтах и восстановлении предоставления услуг.

Зеленский заслушал доклад о работе РЭБ

Помимо энергетических вопросов, во время селектора обсудили организацию работы радиоэлектронной борьбы. Зеленский заслушал отдельный доклад командования Вооруженных сил Украины и сообщил, что по его итогам определили необходимые дальнейшие шаги:

"Был также отдельный доклад командования ВСУ об организации работы РЭБ. Определены необходимые шаги. Спасибо всем, кто действительно работает ради людей и работает оперативно!".

Скриншот сообщения Зеленского/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что Владимир Зеленский подписал указ о награждении первой леди США Мелании Трамп орденом княгини Ольги I степени. Награду присудили за гуманитарную, правозащитную и благотворительную деятельность, в частности за помощь украинским детям и пострадавшим от российской агрессии. Отдельно отметили её посредничество в достижении договоренностей о локальном прекращении огня в районе оккупированных Олешек в Херсонской области, что позволило доставить гуманитарную помощь и эвакуировать мирных жителей.

Новини.LIVE писали, что Владимир Зеленский заявил, что Россия считает мирную и объединенную Европу своим врагом. По его словам, масштабная военная инфраструктура, которую Москва развивала в последние годы, направлена не только против Украины, но и против европейских стран. Президент также подчеркнул важность партнерства Европы с США в сфере безопасности и заверил, что Украина останется сильным и европейским государством.