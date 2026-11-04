Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУЗаконSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Закон
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Атаки РФ и восстановление электроснабжения: Зеленский провел совещание

Атаки РФ и восстановление электроснабжения: Зеленский провел совещание

Ua ru
4 ноября 2026 13:36
Зеленский провел совещание по вопросам электроснабжения и атак РФ facebook.com/zelenskyy.official
Президент Украины Владимир Зеленский во время совещания 4 ноября 2026 года. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Президент Украины Владимир Зеленский провел селекторное совещание, посвященное последствиям российских атак и восстановлению энергетической инфраструктуры. Наиболее сложной остается ситуация в Киеве, где жители и предприятия сталкиваются с многочасовыми отключениями электричества и воды. Также глава государства поручил правительству и правоохранительным органам подготовить меры по ускорению ремонтных работ и возобновлению предоставления необходимых услуг.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Владимира Зеленского в среду, 4 ноября.

Реклама

Как в Украине восстанавливают электроснабжение после атак РФ

Во время селектора стороны обсудили ликвидацию последствий российских ударов и работу по восстановлению электроснабжения. Зеленский отметил, что обстрелы происходят фактически ежедневно, поэтому энергетики и ремонтные бригады вынуждены работать круглосуточно.

"Провел селекторную конференцию по ситуации с ликвидацией последствий российских ударов и восстановлением электроснабжения. Обстрелы продолжаются практически каждый день, и так же круглосуточно продолжаются работы по восстановлению энергетики. Благодарю все ремонтные бригады, каждую энергетическую компанию, специалистов ГСЧС Украины и все службы, которые задействованы и действительно эффективно работают ради людей и обеспечения городов и общин", — сообщил лидер.

Зеленский рассказал о резервах оборудования для энергетики

Глава государства также обратил внимание на трудности, возникающие при ремонтах после российских обстрелов. В частности, повторные удары и постоянные воздушные тревоги значительно увеличивают продолжительность восстановительных работ. В то же время Украина располагает сформированными резервами необходимого оборудования и совместно с международными партнерами работает над их оперативным пополнением.

Читайте также:

Кроме того, по словам президента, уже достигнуты договоренности о новых пакетах энергетической поддержки.

"К сожалению, из-за повторных ударов и постоянных воздушных тревог ремонтные работы длятся значительно дольше. Но резервы необходимого оборудования сформированы, и восстановление должно происходить после каждого удара. Работаем с партнерами, чтобы оперативно пополнять наши резервы. Уже достигнуты договоренности и о новых пакетах энергетической поддержки", — сообщил глава государства.

В каких регионах Украины сложная ситуация с электричеством

Отдельно Зеленский сообщил о ситуации с электро- и водоснабжением в регионах. По его словам, наибольшие трудности сейчас возникли в Киеве, где многочасовые отключения электричества и воды сказываются как на населении, так и на предприятиях. Сложной остается ситуация также в ряде областей, а в южных регионах вводятся очереди и экстренные отключения электроэнергии:

"Ситуация в Киеве сейчас особенно сложная: у людей и предприятий многочасовые отключения электричества и воды. Непростая обстановка наблюдается в Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Винницкой и Донецкой областях, где существуют чрезвычайные проблемы из-за боевых действий. Есть ограничения и экстренные отключения в южных регионах".

Что Зеленский поручил правительству и правоохранительным органам

Президент подчеркнул, что оперативно работать над обеспечением населения электричеством, теплом и водой должны все государственные структуры, областные и местные органы власти, а также соответствующие компании. Это касается предприятий независимо от формы собственности.

Отдельное поручение получили правительство и правоохранительные органы. До конца дня они должны представить перечень мер, направленных на налаживание полноценного сотрудничества с компаниями, которые отстают в ремонтах и восстановлении предоставления услуг.

Зеленский заслушал доклад о работе РЭБ

Помимо энергетических вопросов, во время селектора обсудили организацию работы радиоэлектронной борьбы. Зеленский заслушал отдельный доклад командования Вооруженных сил Украины и сообщил, что по его итогам определили необходимые дальнейшие шаги:

"Был также отдельный доклад командования ВСУ об организации работы РЭБ. Определены необходимые шаги. Спасибо всем, кто действительно работает ради людей и работает оперативно!".

null
Скриншот сообщения Зеленского/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что Владимир Зеленский подписал указ о награждении первой леди США Мелании Трамп орденом княгини Ольги I степени. Награду присудили за гуманитарную, правозащитную и благотворительную деятельность, в частности за помощь украинским детям и пострадавшим от российской агрессии. Отдельно отметили её посредничество в достижении договоренностей о локальном прекращении огня в районе оккупированных Олешек в Херсонской области, что позволило доставить гуманитарную помощь и эвакуировать мирных жителей.

Новини.LIVE писали, что Владимир Зеленский заявил, что Россия считает мирную и объединенную Европу своим врагом. По его словам, масштабная военная инфраструктура, которую Москва развивала в последние годы, направлена не только против Украины, но и против европейских стран. Президент также подчеркнул важность партнерства Европы с США в сфере безопасности и заверил, что Украина останется сильным и европейским государством.

Владимир Зеленский обстрелы энергосистема энергетика отключения света атака
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации