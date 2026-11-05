Перший заступник Міністра енергетики України Артем Некрасов. Фото: Міністерство енергетики України

Російські обстріли пошкодили енергетичні об’єкти, через що частина споживачів у Дніпропетровській, Харківській та Чернігівській областях залишилася без електропостачання. Про це 5 листопада під час брифінгу щодо ситуації в енергосистемі повідомив перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов. За його словами, у Києві та Київській області через пошкодження обладнання застосовують мережеві обмеження, а в більшості регіонів діють графіки погодинних відключень.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України, передає Новини.LIVE.

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У трьох областях є знеструмлення

За словами Артема Некрасова, внаслідок російських ударів енергетичні об’єкти зазнали серйозних пошкоджень. На їх відновлення потрібні час і значні зусилля.

У Дніпропетровській, Харківській та Чернігівській областях частина споживачів залишається без світла. Там, де дозволяє безпекова ситуація, енергетики проводять аварійно-відновлювальні роботи. Ремонтні бригади працюють у посиленому режимі.

Відновлення ускладнює загроза повторних російських атак. Через це ремонтні роботи можуть тривати довше.

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У Києві та області діють мережеві обмеження

Складною залишається ситуація в столичному регіоні. Через значні пошкодження енергетичного обладнання у Києві та Київській області вимушено обмежують роботу електромереж.

Енергетики працюють цілодобово, щоб відновити стабільне електропостачання. Водночас у більшості областей України продовжують діяти графіки погодинних відключень для населення. Для промислових споживачів застосовують графіки обмеження потужності.

Некрасов пояснив, що такі заходи потрібні для балансування енергосистеми та збереження її стійкості.

"Ми розуміємо, наскільки непросто планувати свій день, працювати, навчатися та займатися звичайними справами, коли електропостачання обмежене", — сказав Некрасов.

У Міненерго попереджають, що протягом дня ситуація може змінюватися. Тому споживачам радять стежити за повідомленнями операторів систем розподілу у своїх регіонах.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що Володимир Зеленський провів селекторну нараду щодо наслідків російських атак та відновлення енергетичної інфраструктури. Найскладнішою залишалася ситуація в Києві, де мешканці та підприємства мали багатогодинні відключення електроенергії та води. Глава держави доручив уряду й правоохоронцям підготувати заходи для прискорення ремонтів і відновлення постачання необхідних послуг.

Також Новини.LIVE писали, що 5 листопада російська атака на півдні Одещини пошкодила енергетичну та цивільну інфраструктуру. Через пошкодження енергооб’єктів у регіоні запровадили обмеження електропостачання для промислових споживачів.