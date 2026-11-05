Первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов. Фото: Министерство энергетики Украины

Российские обстрелы повредили энергетические объекты, в результате чего часть потребителей в Днепропетровской, Харьковской и Черниговской областях осталась без электроснабжения. Об этом 5 ноября во время брифинга по ситуации в энергосистеме сообщил первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов. По его словам, в Киеве и Киевской области из-за повреждения оборудования вводятся сетевые ограничения, а в большинстве регионов действуют графики почасовых отключений.

Об этом сообщает Министерство энергетики Украины, передает Новини.LIVE.

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В трёх областях наблюдаются отключения электроэнергии

По словам Артема Некрасова, в результате российских ударов энергетические объекты получили серьезные повреждения. На их восстановление требуются время и значительные усилия.

В Днепропетровской, Харьковской и Черниговской областях часть потребителей остается без света. Там, где позволяет ситуация с безопасностью, энергетики проводят аварийно-восстановительные работы. Ремонтные бригады работают в усиленном режиме.

Восстановление затрудняет угроза повторных российских атак. Из-за этого ремонтные работы могут затянуться.

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В Киеве и области действуют сетевые ограничения

Сложной остается ситуация в столичном регионе. Из-за значительных повреждений энергетического оборудования в Киеве и Киевской области вынужденно ограничивают работу электросетей.

Энергетики работают круглосуточно, чтобы восстановить стабильное электроснабжение. В то же время в большинстве областей Украины продолжают действовать графики почасовых отключений для населения. Для промышленных потребителей применяются графики ограничения мощности.

Некрасов пояснил, что такие меры необходимы для балансировки энергосистемы и сохранения её устойчивости.

"Мы понимаем, насколько непросто планировать свой день, работать, учиться и заниматься обычными делами, когда электроснабжение ограничено", — сказал Некрасов.

В Минэнерго предупреждают, что в течение дня ситуация может меняться. Поэтому потребителям рекомендуют следить за сообщениями операторов систем распределения в своих регионах.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что Владимир Зеленский провел селекторное совещание по поводу последствий российских атак и восстановления энергетической инфраструктуры. Наиболее сложной оставалась ситуация в Киеве, где жители и предприятия сталкивались с многочасовыми отключениями электроэнергии и воды. Глава государства поручил правительству и правоохранительным органам подготовить меры по ускорению ремонтных работ и возобновлению предоставления необходимых услуг.

Также Новини.LIVE писали, что 5 ноября российская атака на юге Одесской области повредила энергетическую и гражданскую инфраструктуру. Из-за повреждений энергообъектов в регионе ввели ограничения на электроснабжение для промышленных потребителей.