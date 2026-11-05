Энергетик ремонтирует электросеть. Фото: dtek-krem.com.ua

В Киеве, Киевской, Житомирской, Черниговской и Черкасской областях введены аварийные отключения электроэнергии. Причиной стала сложная ситуация в энергосистеме из-за последствий российских обстрелов. Ранее обнародованные графики отключений электроэнергии в этих регионах пока не действуют.

Об этом сообщает Укрэнерго, передает Новини.LIVE.

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Где введены аварийные отключения света

Аварийные отключения электроэнергии действуют в Киеве и четырёх областях — Киевской, Житомирской, Черниговской и Черкасской.

Пост Укрэнерго. Фото: скриншот

В связи с этим предварительно обнародованные графики почасовых отключений в этих регионах временно не применяются.

Когда восстановят стабильное электроснабжение

Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию и восстановить электроснабжение. Аварийные отключения отменят после улучшения состояния энергосистемы.

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В то же время ситуация может меняться, поэтому жителям Киева и указанных областей рекомендуется следить за сообщениями на официальных страницах местных операторов системы распределения электроэнергии.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что с начала недели Россия нанесла 78 целенаправленных ударов по энергетической инфраструктуре Украины. В результате атак энергообъекты получили значительные повреждения, а в нескольких областях зафиксировали новые отключения электроэнергии.

Также Новини.LIVE писали, что Владимир Зеленский провел совещание по поводу российских атак на энергетическую инфраструктуру и восстановления электроснабжения. Президент обсудил ситуацию в регионах и меры, которые принимаются для преодоления последствий обстрелов.