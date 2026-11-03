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Главная Новости дня Укрэнерго: РФ проводит одну из самых масштабных атак на энергетику

Укрэнерго: РФ проводит одну из самых масштабных атак на энергетику

Ua ru
3 ноября 2026 17:18
Массированная атака РФ на энергетику Украины 3 ноября: Укрэнерго сообщило об аварийных отключениях ДТЭК
Работник одной из теплоэлектростанций, пострадавшей от российского нападения. Фото: ДТЭК

Российские оккупанты проводят одну из самых масштабных атак на энергетику Украины. Обстрел начался ещё в ночь на 3 ноября. В результате ударов ситуация в энергосистеме ещё более осложнилась.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго, передает Новини.LIVE.

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Российский обстрел энергетики Украины

"Только за последние сутки враг более 20 раз целенаправленно атаковал энергообъекты, применил беспрецедентное количество средств поражения, что привело к значительным повреждениям энергетической инфраструктуры", — говорится в сообщении.

В результате российского обстрела в ряде регионов Украины, в частности в Киеве, вынужденно применяются аварийные отключения света.

В Укрэнерго отметили, что с самой ночи тысячи энергетиков работают над устранением последствий обстрелов и восстановлением электроснабжения. В первую очередь будут восстанавливаться объекты критической инфраструктуры.

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"Все службы работают в постоянной координации, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию. Энергетики делают все возможное, чтобы вернуть свет. Об изменении ситуации будем информировать дополнительно", — говорится в сообщении.

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Пост Укрэнерго. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE, в ночь на 3 ноября Россия нанесла масштабный комбинированный удар по энергетической инфраструктуре Украины и гражданским объектам. Президент Владимир Зеленский призвал США отреагировать на российский террор.

А Силы обороны Украины уничтожили 309 российских воздушных целей во время массированного удара 3 ноября. Враг наносил удары с помощью дронов, баллистических ракет и крылатых ракет.

война Украина обстрелы Укрэнерго энергосистема Россия отключения света
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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