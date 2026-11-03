Военнослужащий сбивает цели в небе. Фото: Генштаб ВСУ

В ночь на 3 ноября Силы обороны уничтожили 309 российских воздушных целей во время массированного удара по Украине. Всего россияне запустили сотни дронов, баллистических и крылатых ракет по четырём регионам. Противовоздушная оборона сбила большинство угроз, однако в 23 местах все же зафиксировали попадания.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на отчет Командования Воздушных сил ВСУ.

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Подробности об особенностях российской атаки на Украину 3 ноября

В ночь на 3 ноября российские войска осуществили очередной комбинированный обстрел украинской территории. Основными направлениями вражеского удара стали Киевская, Харьковская, Винницкая и Днепропетровская области. Защитникам украинского неба пришлось отражать нападение с использованием ракет различных типов и сотен беспилотных аппаратов.

Россияне запустили баллистические ракеты типов «Искандер-М» и KN-23, а также противокорабельные ракеты«Циркон». Их запускали с территории Воронежской, Ростовской и Курской областей Российской Федерации.

Также противник применил 59 крылатых и авиационных ракет воздушного и наземного базирования, среди которых Х-101, Х-59, Х-69 и «Искандер-К». Они летели из Оренбургской, Орловской и Вологодской областей.

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Кроме того, россияне нанесли массированный удар с помощью 289 ударных беспилотников. Среди них были дроны типа Shahed, 120 из которых оснащены реактивными двигателями, а также аппараты «Гербера» и дроны-имитаторы«Пародия». Эти объекты запускали как из российских городов Курска, Орела, Приморско-Ахтарска и Миллерово, так и с временно оккупированных территорий — Донецкой области, а также с крымских полигонов в Чауде и Гвардейском.

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По предварительным подсчетам, по состоянию на 09:00 удалось сбить или подавить в общей сложности 309 вражеских целей.

Силы обороны сбили три баллистические ракеты, 49 крылатых ракет различных типов и 257 беспилотников, включая 89 реактивных « Шахедов», «Герберов» и других дронов.

Несмотря на интенсивную работу защитников, военные зафиксировали попадания ракет и ударных дронов в 23 местах. Еще в 14 местах зафиксированы последствия падения обломков сбитых целей.

Новини.LIVE сообщали, что основной удар россиян по Украине пришелся на энергетику. Был поврежден ряд ТЭС и узловых подстанций.

Одновременно россияне нанесли удар баллистическими ракетами и авиабомбами по больнице в Харькове, ранив десятки людей.

Утром 3 ноября российские войска нанесли удар по Днепру, где один человек погиб, ещё 15 гражданских получили ранения. Трое мужчин находятся в тяжёлом состоянии.

В то же время в Киеве нашли способ противодействовать новым воздушным угрозам. Вокруг Киева развернули специальный «купол» радиоэлектронной борьбы, который глушит реактивные дроны с дистанционным управлением. Эту систему РЭБ запустили всего за несколько недель под личным надзором президента.