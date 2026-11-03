Військовослужбовець збиває цілі в небі. Фото: Генштаб ЗСУ

У ніч на 3 листопада Сили оборони знешкодили 309 російських повітряних цілей під час масованого удару по Україні. Загалом росіяни випустили сотні дронів, балістику та крилаті ракети по чотирьох регіонах. Протиповітряна оборона збила більшість загроз, проте на 23 локаціях таки зафіксували влучання.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на звіт Командування Повітряних сил ЗСУ.

Реклама

Подробиці про особливості російської атаки по Україні 3 листопада

У ніч проти 3 листопада російські війська здійснили черговий комбінований обстріл української території. Головними напрямками ворожого удару стали Київська, Харківська, Вінницька та Дніпропетровська області. Захисникам українського неба довелося відбивати напад із використанням ракет різних типів та сотень безпілотних апаратів.

Росіяни випустили балістичні ракети типів "Іскандер-М" та KN-23, а також протикорабельні ракети "Циркон". Їх запускали з території Воронезької, Ростовської і Курської областей Російської Федерації.

Також ворог застосував 59 крилатих та авіаційних ракет повітряного і наземного базування, серед яких Х-101, Х-59, Х-69 та "Іскандер-К". Вони летіли з Оренбурзької, Орловської та Вологодської областей.

Читайте також:

Окрім цього, росіяни масовано вдарили 289 ударними безпілотниками. Серед них були дрони типу Shahed, 120 з яких оснащені реактивними двигунами, а також апарати "Гербера" та дрони-імітатори "Пародія". Ці об'єкти запускали як з російських міст Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ та Міллерово, так і з тимчасово окупованих територій — Донеччини, а також кримських полігонів у Чауді та Гвардійському.

Заголовок

За попередніми підрахунками, станом на 09:00 вдалося збити або подавити загалом 309 ворожих цілей.

Сили оборони збили три балістичні ракети, 49 крилатих ракет різних типів та 257 безпілотників, включно з 89 реактивними "Шахедами", "Герберами" та іншими дронами.

Попри інтенсивну роботу захисників, військові зафіксували влучання ракет та ударних дронів на 23 локаціях. Ще у 14 місцях зафіксовано наслідки від падіння уламків збитих цілей.

Новини.LIVE інформували, що основний удар росіян по Україні припав на енергетику. Було пошкоджено низку ТЕС і вузлових підстанцій.

Одночасно росіяни вдарили балістикою та авіабомбами по лікарні в Харкові, поранивши десятки людей.

Зранку 3 листопада російські війська завдали удару по Дніпру, де одна людина загинула, ще 15 цивільних дістали поранення. Троє чоловіків перебувають у тяжкому стані.

Водночас у Києві знайшли спосіб протидіяти новим повітряним загрозам. Навколо Києва розгорнули спеціальний "купол" радіоелектронної боротьби, який глушить реактивні дрони з дистанційним керуванням. Цю систему РЕБ запустили всього за кілька тижнів під особистим наглядом президента.