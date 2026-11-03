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Головна Новини дня Укренерго: РФ здійснює одну з наймасштабніших атак на енергетику

Укренерго: РФ здійснює одну з наймасштабніших атак на енергетику

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3 листопада 2026 17:18
Масована атака РФ на енергетику України 3 листопада: Укренерго повідомило про аварійні відключення ДТЕК
Працівник однієї з теплоелектростанцій, яка постраждала від російської атаки. Фото: ДТЕК

Російські окупанти здійснюють одну з наймасштабніших атак на енергетику України. Обстріл почався ще з ночі 3 листопада. Внаслідок ударів ситуація в енергосистемі додатково ускладнилася. 

Про це повідомила пресслужба Укренерго, передає Новини.LIVE.

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Російський обстріл енергетики України

"Лише протягом минулої доби ворог понад 20 разів цілеспрямовано атакував енергооб’єкти, застосував безпрецедентну кількість засобів ураження, що призвело до значних пошкоджень енергетичної інфраструктури", — йдеться у повідомленні.

Внаслідок російського обстрілу у низці регіонів України, зокрема в Києві, вимушено застосовуються аварійні відключення світла.

В Укренерго зазначили, що з самої ночі тисячі енергетиків працюють над усуненням наслідків обстрілів та відновленням електропостачання. Насамперед будуть заживлюватись обʼєкти критичної інфраструктури.

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"Усі служби працюють у постійній координації, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію. Енергетики роблять усе можливе, щоб повернути світло. Про зміну ситуації будемо інформувати додатково", — йдеться у повідомленні.

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Допис Укренерго. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE, у ніч проти 3 листопада Росія завдала масштабного комбінованого удару по енергетичній інфраструктурі України та цивільних об’єктах. Президент Володимир Зеленський закликав США відреагувати на російський терор.

А Сили оборони України знешкодили 309 російських повітряних цілей під час масованого удару 3 листопада. Ворог бив дронами, балістикою та крилатими ракетами.

війна Україна обстріли Укренерго енергосистема Росія відключення світла
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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