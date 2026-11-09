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Украина получит экстренные средства от ЕС на восстановление энергетики

Ua ru
9 ноября 2026 10:44
Еврокомиссия предоставит Украине дополнительную помощь в сфере энергетики на зиму REUTERS
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS

В связи с критической ситуацией со светом, теплом и водой в Украине Евросоюз задействует специальный механизм экстренной помощи для нашей страны. ЕС применит механизм помощи в чрезвычайных ситуациях, чтобы оперативно профинансировать ликвидацию последствий российских ударов по инфраструктуре. Наиболее сложная ситуация сейчас в Киеве, Херсоне и трёх областях.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский по итогам беседы с главой Еврокомиссии, передает Новини.LIVE.

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Экстренные средства из ЕС на свет и тепло в Украине

Российские атаки лишили многие украинские города базовых условий для жизни. Наибольшие проблемы с поставками электричества, тепла и воды сейчас фиксируются в столице, Херсоне, а также на территории Сумской, Донецкой и Днепропетровской областей. Чтобы быстро исправить ситуацию, Европейский Союз задействует специальный механизм финансовой помощи в чрезвычайных ситуациях.

Соответствующее решение было принято во время телефонного разговора президента Украины с главой Еврокомиссии.

"Рассказал Урсуле о вызовах, и мы договорились, что Евросоюз применит специальный механизм помощи в чрезвычайных ситуациях. Это позволит оперативно предоставить Украине средства на то, что сейчас наиболее необходимо", — сообщил Владимир Зеленский, добавив, что рабочие группы обеих сторон уже занимаются этим вопросом.

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Движение к ЕС и дипломатические договоренности

Следующим шагом в беседе стала евроинтеграция. На прошлой неделе был опубликован ежегодный Отчет о расширении Европейского Союза, в котором Еврокомиссия положительно оценила прогресс Украины. По словам главы государства, теперь приоритетом является открытие всех переговорных кластеров, чтобы иметь возможность начать закрывать отдельные разделы соглашения.

Кроме того, Зеленский и фон дер Ляйен обсудили дипломатическую работу, в частности недавние переговоры в Брюсселе.

"На днях состоялись переговоры в Брюсселе, где наши команды хорошо поработали над планом восстановления и гарантиями безопасности со стороны Европы", — подчеркнул президент.

В заключение лидеры затронули тему предстоящих переговоров в Объединенных Арабских Эмиратах. Украина и Евросоюз скоординировали свои позиции накануне встречи в Абу-Даби.

"Конечно, обсудили дипломатию. На днях состоялись переговоры в Брюсселе, где наши команды хорошо поработали над планом восстановления и гарантиями безопасности со стороны Европы. Скоординировали с Урсулой позиции и относительно встречи в Абу-Даби. Делаем все для того, чтобы трехсторонний формат принес результаты. Спасибо, Урсула!" — подытожил Владимир Зеленский.

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Владимир Зеленский Европейский союз финансовая помощь Урсула фон дер Ляйен война в Украине энергетика
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

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