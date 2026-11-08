Запорізька атомна електростанція. Фото: facebook.com/zapnpp

Запорізька атомна електростанція повністю втратила зовнішнє електропостачання після відключення останньої працюючої лінії електропередачі "Феросплавна-1" напругою 330 кВ. Це вже 16-й блекаут на станції від початку року, а її власні потреби наразі забезпечують резервні генератори, що створює серйозні ризики для ядерної та радіаційної безпеки.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на "Енергоатом".

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Повідомлення "Енергоатому". Фото: скриншот

Запорізька АЕС залишилася без живлення

За інформацією компанії, Запорізька атомна електростанція втратила електропостачання від останньої працюючої лінії напругою 330 кВ "Феросплавна-1".

Саме ця лінія забезпечувала зв'язок атомної станції з українською енергосистемою.

Після її відключення автоматика спробувала повторно відновити подачу електроенергії, однак спроба виявилася невдалою.

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Унаслідок цього ЗАЕС залишилася без зовнішнього живлення. Для забезпечення власних потреб об'єкта використовують резервні генератори.

Небезпечний черговий блекаут на ЗАЕС

В "Енергоатомі" наголосили, що це вже 16-й випадок повної втрати зовнішнього електропостачання станції від початку року.

Компанія попередила, що знеструмлення атомного об'єкта становить критичну загрозу для ядерної та радіаційної безпеки. Зовнішнє електропостачання необхідне атомній станції для роботи систем, які підтримують безпечний стан її обладнання, зокрема охолодження ядерного палива.

Резервні генератори дозволяють тимчасово забезпечувати ці потреби, однак не замінюють стабільного зовнішнього живлення.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що 8 листопада на Дніпропетровщині понад 600 тисяч споживачів залишилися без електроенергії через російські удари. У Дніпрі зупинили метро, трамваї та тролейбуси. Лікарні й критична інфраструктура перейшли на генератори, а енергетики розпочали ремонти.

Також Новини.LIVE писав, що російські війська атакували трьома безпілотниками підстанцію, важливу для роботи Хмельницької АЕС.