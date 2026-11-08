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Главная Новости дня ЗАЭС лишилась последней линии электропитания: заявление Энергоатома

ЗАЭС лишилась последней линии электропитания: заявление Энергоатома

Ua ru
8 ноября 2026 11:27
Запорожская АЭС лишилась внешнего электроснабжения и переживает 16-й блэкаут за год facebook.com/zapnpp
Запорожская атомная электростанция. Фото: facebook.com/zapnpp

Запорожская атомная электростанция полностью потеряла внешнее электроснабжение после отключения последней работавшей линии электропередачи "Ферросплавная-1" напряжением 330 кВ. Это уже 16-й блэкаут на станции с начала года, а ее собственные потребности сейчас обеспечивают резервные генераторы, что создает серьезные риски для ядерной и радиационной безопасности.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на "Энергоатом".

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Запорожская АЭC
Сообщение "Энергоатома". Фото: скриншот

Запорожская АЭС осталась без электроснабжения

По информации компании, Запорожская атомная электростанция потеряла электроснабжение от последней работавшей линии напряжением 330 кВ "Ферросплавная-1".

Именно эта линия обеспечивала связь атомной станции с украинской энергосистемой.

После ее отключения автоматика попыталась повторно восстановить подачу электроэнергии, однако попытка оказалась неудачной.

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В результате ЗАЭС осталась без внешнего электроснабжения. Для обеспечения собственных потребностей объекта используются резервные генераторы.

Опасный очередной блэкаут на ЗАЭС

В "Энергоатоме" подчеркнули, что это уже 16-й случай полной потери внешнего электроснабжения станции с начала года.

Компания предупредила, что обесточивание атомного объекта представляет критическую угрозу для ядерной и радиационной безопасности. Внешнее электроснабжение необходимо атомной станции для работы систем, которые поддерживают безопасное состояние ее оборудования, в частности охлаждение ядерного топлива.

Резервные генераторы позволяют временно обеспечивать эти потребности, однако не заменяют стабильного внешнего электроснабжения.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что 8 ноября в Днепропетровской области более 600 тысяч потребителей остались без электроэнергии из-за российских ударов. В Днепре остановили метро, трамваи и троллейбусы. Больницы и критическая инфраструктура перешли на генераторы, а энергетики приступили к ремонтам.

Также Новини.LIVE писал, что российские войска атаковали тремя беспилотниками подстанцию, важную для работы Хмельницкой АЭС.

сфера энергетики Энергодар ЗАЭС Энергоатом энергетика
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

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