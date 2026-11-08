ЗАЭС лишилась последней линии электропитания: заявление Энергоатома
Запорожская атомная электростанция полностью потеряла внешнее электроснабжение после отключения последней работавшей линии электропередачи "Ферросплавная-1" напряжением 330 кВ. Это уже 16-й блэкаут на станции с начала года, а ее собственные потребности сейчас обеспечивают резервные генераторы, что создает серьезные риски для ядерной и радиационной безопасности.
Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на "Энергоатом".
Запорожская АЭС осталась без электроснабжения
По информации компании, Запорожская атомная электростанция потеряла электроснабжение от последней работавшей линии напряжением 330 кВ "Ферросплавная-1".
Именно эта линия обеспечивала связь атомной станции с украинской энергосистемой.
После ее отключения автоматика попыталась повторно восстановить подачу электроэнергии, однако попытка оказалась неудачной.
В результате ЗАЭС осталась без внешнего электроснабжения. Для обеспечения собственных потребностей объекта используются резервные генераторы.
Опасный очередной блэкаут на ЗАЭС
В "Энергоатоме" подчеркнули, что это уже 16-й случай полной потери внешнего электроснабжения станции с начала года.
Компания предупредила, что обесточивание атомного объекта представляет критическую угрозу для ядерной и радиационной безопасности. Внешнее электроснабжение необходимо атомной станции для работы систем, которые поддерживают безопасное состояние ее оборудования, в частности охлаждение ядерного топлива.
Резервные генераторы позволяют временно обеспечивать эти потребности, однако не заменяют стабильного внешнего электроснабжения.
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