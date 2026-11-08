Енергетик працює над відновленням теплоелектростанції після російської атаки. Фото: ДТЕК

У Дніпропетровській області у неділю, 8 листопада, понад 600 тисяч споживачів залишилися без світла через російські удари по енергосистемі. Знеструмлення зафіксовано у Дніпровському, Кам’янському, Самарівському, Павлоградському та Синельниківському районах.

Про це повідомляють очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа та департамент транспорту міськради Дніпра, передає Новини.LIVE.

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Знеструмлення в Дніпропетровській області

Ганжа зазначив, що лікарні та обʼєкти критичної інфраструктури переходять на роботу від генераторів.

"Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання. Їхню роботу ускладнюють постійні обстріли росіян. Прошу тих, хто має світло, ощадно споживати електроенергію. Стабільність енергосистеми залежить від кожного з нас", — повідомив він.

Зупинка транспорту

У Дніпрі через знеструмлення призупинено роботу метро, трамваїв та тролейбусів. Причиною є знеструмлення тягових підстанцій, які живлять контактну мережу електротранспорту.

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А у ДТЕК повідомили про екстрені відключення світла, внаслідок чого графіки не діють.

Як писали Новини.LIVE, голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко заявив, що наслідки російської атаки на Запоріжжя позначаться на електропостачанні Миколаївської та Дніпропетровської областей.

Крім того, нещодавно Росія вдарила дронами по підстанції, яка критично важлива для стабільної роботи Хмельницької АЕС. У Міненерго відреагували. Також Україна повідомила МАГАТЕ про загрозу.