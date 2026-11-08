В Днепропетровской области более 600 тыс. потребителей остались без света
В Днепропетровской области в воскресенье, 8 ноября, более 600 тысяч потребителей остались без света из-за российских ударов по энергосистеме. Отключение электроэнергии зафиксировано в Днепровском, Каменском, Самаровском, Павлоградском и Синельниковском районах.
Об этом сообщают глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа и департамент транспорта горсовета Днепра, передает Новини.LIVE.
Отключение электроэнергии в Днепропетровской области
Ганжа отметил, что больницы и объекты критической инфраструктуры переходят на работу от генераторов.
"Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения. Их работу затрудняют постоянные обстрелы со стороны россиян. Прошу тех, у кого есть свет, экономно расходовать электроэнергию. Стабильность энергосистемы зависит от каждого из нас", — сообщил он.
Остановка транспорта
В Днепре из-за отключения электроэнергии приостановлена работа метро, трамваев и троллейбусов. Причиной является отключение тяговых подстанций, питающих контактную сеть электротранспорта.
А в ДТЭК сообщили об экстренных отключениях света, в результате чего графики не действуют.
Как писали Новини.LIVE, председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что последствия российской атаки на Запорожье скажутся на электроснабжении Николаевской и Днепропетровской областей.
Кроме того, недавно Россия нанесла удар дронами по подстанции, которая имеет критическое значение для стабильной работы Хмельницкой АЭС. В Минэнерго отреагировали на это. Также Украина сообщила МАГАТЭ об угрозе.