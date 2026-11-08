Энергетик занимается восстановлением теплоэлектростанции после российского обстрела. Фото: ДТЭК

В Днепропетровской области в воскресенье, 8 ноября, более 600 тысяч потребителей остались без света из-за российских ударов по энергосистеме. Отключение электроэнергии зафиксировано в Днепровском, Каменском, Самаровском, Павлоградском и Синельниковском районах.

Об этом сообщают глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа и департамент транспорта горсовета Днепра, передает Новини.LIVE.

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Отключение электроэнергии в Днепропетровской области

Ганжа отметил, что больницы и объекты критической инфраструктуры переходят на работу от генераторов.

"Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения. Их работу затрудняют постоянные обстрелы со стороны россиян. Прошу тех, у кого есть свет, экономно расходовать электроэнергию. Стабильность энергосистемы зависит от каждого из нас", — сообщил он.

Остановка транспорта

В Днепре из-за отключения электроэнергии приостановлена работа метро, трамваев и троллейбусов. Причиной является отключение тяговых подстанций, питающих контактную сеть электротранспорта.

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А в ДТЭК сообщили об экстренных отключениях света, в результате чего графики не действуют.

Как писали Новини.LIVE, председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что последствия российской атаки на Запорожье скажутся на электроснабжении Николаевской и Днепропетровской областей.

Кроме того, недавно Россия нанесла удар дронами по подстанции, которая имеет критическое значение для стабильной работы Хмельницкой АЭС. В Минэнерго отреагировали на это. Также Украина сообщила МАГАТЭ об угрозе.