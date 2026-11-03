Хмельницкая атомная электростанция. Фото: facebook.com/khnpp

Вооруженные силы РФ во время массированной атаки 3 ноября направили три беспилотника на подстанцию, критически важную для стабильной работы Хмельницкой атомной электростанции. Министр энергетики Денис Шмыгаль предупредил, что такие удары создают угрозу ядерной безопасности всей Европы, и сообщил об обращении в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на заявление Шмыгаля.

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Денис Шмыгаль встретился с послами G7 и Евросоюза. Фото: facebook.com/dshmyhal

Россия атаковала подстанцию Хмельницкой АЭС

Шмыгаль рассказал об атаке во время встречи с послами стран G7 и Европейского Союза, которых проинформировал о последствиях массированного обстрела.

По словам министра, российская армия применила 289 беспилотников, 17 баллистических и 59 крылатых ракет. Основными целями стали электростанции и подстанции, обеспечивающие передачу и распределение электроэнергии. Отдельно министр обратил внимание на атаку трех дронов на объект, от которого зависит стабильная работа Хмельницкой АЭС.

"Такие действия создают угрозу не только для Украины, но и для ядерной безопасности всей Европы", — подчеркнул Шмыгаль.

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Министр назвал российский удар серьезным шагом эскалации и заявил, что украинская сторона уже проинформировала о нем МАГАТЭ.

"Это серьезный шаг эскалации, о котором мы проинформировали МАГАТЭ", — отметил Шмыгаль.

По словам Шмыгаля, Украина ожидает надлежащей реакции международных партнеров на атаки против инфраструктуры, необходимой для безопасной и стабильной работы атомных электростанций.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что после удара РФ по Камышевахе в больницу доставили четырех гражданских в возрасте от 22 до 68 лет. Троих пострадавших уже прооперировали, их состояние стабильное. Еще одна женщина находится в реанимации с ожогами 81% тела.

Также Новини.LIVE писал, что 3 ноября Россия осуществила одну из самых масштабных атак на украинскую энергетику. По данным Укрэнерго, только за предыдущие сутки оккупанты более 20 раз атаковали энергообъекты.

