Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУЗаконSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Закон
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Россия атаковала подстанцию, имеющую важное значение для Хмельницкой АЭС

Россия атаковала подстанцию, имеющую важное значение для Хмельницкой АЭС

Ua ru
3 ноября 2026 21:44
Шмыгаль сообщил о нападении РФ на подстанцию Хмельницкой АЭС facebook.com/khnpp
Хмельницкая атомная электростанция. Фото: facebook.com/khnpp

Вооруженные силы РФ во время массированной атаки 3 ноября направили три беспилотника на подстанцию, критически важную для стабильной работы Хмельницкой атомной электростанции. Министр энергетики Денис Шмыгаль предупредил, что такие удары создают угрозу ядерной безопасности всей Европы, и сообщил об обращении в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на заявление Шмыгаля.

Реклама
Хмельницкая АЭС
Денис Шмыгаль встретился с послами G7 и Евросоюза. Фото: facebook.com/dshmyhal

Россия атаковала подстанцию Хмельницкой АЭС

Шмыгаль рассказал об атаке во время встречи с послами стран G7 и Европейского Союза, которых проинформировал о последствиях массированного обстрела.

По словам министра, российская армия применила 289 беспилотников, 17 баллистических и 59 крылатых ракет. Основными целями стали электростанции и подстанции, обеспечивающие передачу и распределение электроэнергии. Отдельно министр обратил внимание на атаку трех дронов на объект, от которого зависит стабильная работа Хмельницкой АЭС.

"Такие действия создают угрозу не только для Украины, но и для ядерной безопасности всей Европы", — подчеркнул Шмыгаль.

Читайте также:

Украина сообщила МАГАТЭ об угрозе

Министр назвал российский удар серьезным шагом эскалации и заявил, что украинская сторона уже проинформировала о нем МАГАТЭ.

"Это серьезный шаг эскалации, о котором мы проинформировали МАГАТЭ", — отметил Шмыгаль.

По словам Шмыгаля, Украина ожидает надлежащей реакции международных партнеров на атаки против инфраструктуры, необходимой для безопасной и стабильной работы атомных электростанций.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что после удара РФ по Камышевахе в больницу доставили четырех гражданских в возрасте от 22 до 68 лет. Троих пострадавших уже прооперировали, их состояние стабильное. Еще одна женщина находится в реанимации с ожогами 81% тела.

Также Новини.LIVE писал, что 3 ноября Россия осуществила одну из самых масштабных атак на украинскую энергетику. По данным Укрэнерго, только за предыдущие сутки оккупанты более 20 раз атаковали энергообъекты.
 

электроэнергия обстрелы энергетика Хмельницкая АЭС подстанция
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации