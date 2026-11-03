Россия атаковала подстанцию, имеющую важное значение для Хмельницкой АЭС
Вооруженные силы РФ во время массированной атаки 3 ноября направили три беспилотника на подстанцию, критически важную для стабильной работы Хмельницкой атомной электростанции. Министр энергетики Денис Шмыгаль предупредил, что такие удары создают угрозу ядерной безопасности всей Европы, и сообщил об обращении в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).
Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на заявление Шмыгаля.
Россия атаковала подстанцию Хмельницкой АЭС
Шмыгаль рассказал об атаке во время встречи с послами стран G7 и Европейского Союза, которых проинформировал о последствиях массированного обстрела.
По словам министра, российская армия применила 289 беспилотников, 17 баллистических и 59 крылатых ракет. Основными целями стали электростанции и подстанции, обеспечивающие передачу и распределение электроэнергии. Отдельно министр обратил внимание на атаку трех дронов на объект, от которого зависит стабильная работа Хмельницкой АЭС.
"Такие действия создают угрозу не только для Украины, но и для ядерной безопасности всей Европы", — подчеркнул Шмыгаль.
Украина сообщила МАГАТЭ об угрозе
Министр назвал российский удар серьезным шагом эскалации и заявил, что украинская сторона уже проинформировала о нем МАГАТЭ.
"Это серьезный шаг эскалации, о котором мы проинформировали МАГАТЭ", — отметил Шмыгаль.
По словам Шмыгаля, Украина ожидает надлежащей реакции международных партнеров на атаки против инфраструктуры, необходимой для безопасной и стабильной работы атомных электростанций.
Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что после удара РФ по Камышевахе в больницу доставили четырех гражданских в возрасте от 22 до 68 лет. Троих пострадавших уже прооперировали, их состояние стабильное. Еще одна женщина находится в реанимации с ожогами 81% тела.
Также Новини.LIVE писал, что 3 ноября Россия осуществила одну из самых масштабных атак на украинскую энергетику. По данным Укрэнерго, только за предыдущие сутки оккупанты более 20 раз атаковали энергообъекты.