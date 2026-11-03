Хмельницька атомна електростанція. Фото: facebook.com/khnpp

Збройні сили РФ під час масованої атаки 3 листопада спрямували три безпілотники на підстанцію, критично важливу для стабільної роботи Хмельницької атомної електростанції. Міністр енергетики Денис Шмигаль попередив, що такі удари створюють загрозу ядерній безпеці всієї Європи, та повідомив про звернення до Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на заяву Шмигаля.

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Денис Шмигаль зустрівся з послами G7 та Євросоюзу. Фото: facebook.com/dshmyhal

Росія атакувала підстанцію Хмельницької АЕС

Шмигаль розповів про атаку під час зустрічі з послами країн G7 та Європейського Союзу, яких поінформував про наслідки масованого обстрілу.

За словами міністра, російська армія застосувала 289 безпілотників, 17 балістичних і 59 крилатих ракет. Основними цілями стали електростанції та підстанції, що забезпечують передачу й розподіл електроенергії. Окремо міністр звернув увагу на атаку трьох дронів на об'єкт, від якого залежить стабільна робота Хмельницької АЕС.

"Такі дії створюють загрозу не лише для України, а й для ядерної безпеки всієї Європи", — наголосив Шмигаль.

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Міністр назвав російський удар серйозним кроком ескалації та заявив, що українська сторона вже поінформувала про нього МАГАТЕ.

"Це серйозний крок ескалації, про який ми поінформували МАГАТЕ", — зазначив Шмигаль.

За словами Шмигаля, Україна очікує належної реакції міжнародних партнерів на атаки проти інфраструктури, необхідної для безпечної та стабільної роботи атомних електростанцій.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що після удару РФ по Комишувасі до лікарні доправили чотирьох цивільних віком від 22 до 68 років. Трьох постраждалих уже прооперували, їхній стан стабільний. Ще одна жінка перебуває в реанімації з опіками 81% тіла.

Також Новини.LIVE писав, що 3 листопада Росія здійснила одну з наймасштабніших атак на українську енергетику. За даними Укренерго, лише за попередню добу окупанти понад 20 разів атакували енергооб'єкти.

