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Головна Новини дня Удар РФ по Комишувасі: в однієї з поранених опіки 81% тіла

Удар РФ по Комишувасі: в однієї з поранених опіки 81% тіла

Ua ru
3 листопада 2026 18:40
Репортаж
Удар РФ по Комишувасі: у жінки опіки 81% тіла, четверо цивільних госпіталізовані ДСНС
Наслідки російського обстрілу Комишувахи. Фото: ДСНС

Внаслідок російського удару по Комишувасі Запорізької області 2 листопада в однієї із постраждалих опіки 81% тіла. Відомо, що до міської лікарні екстреної та швидкої медичної допомоги доставили чотирьох цивільних, які отримали травми.

Про це в. о. медичного директора лікарні Сергій Боднар повідомив у коментарі журналістці Новини.LIVE Ксенії Клещенко.

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Російський удар по Комишувасі

"Вчора до нашої лікарні було доставлено чотири постраждалих внаслідок прильоту в Комишувасі. Всі чотири постраждалі — це цивільні, вони були госпіталізовані до різних відділень нашої лікарні. Найстаршій пацієнтці — 68 років, наймолодшій — 22", — зазначив Боднар.

За його словами, троє пацієнтів вже прооперовані. Наразі їх стан стабільний, вони перебувають у відділеннях. 

Водночас одна пацієнтка вкрай важка. Вона знаходиться в палаті інтенсивної терапії в опіковому відділенні з діагнозом вибухова травма, опік полумʼям голови, шиї, тулуба, верхніх та нижніх кінцівок. Йдеться про 81%.

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"В основному пацієнти поступали з ушкодженнями, такими як осколки і поранення різних частин тіла, черепно-мозковими травмами, струсом головного мозку, акубаротравмою, опіками та іншими ушкодженнями. Наші лікарі борються за життя пацієнтів, надається вся необхідна медична допомога", — додав в. о. медичного директора лікарні.

Російський удар по Комишувасі 2 листопада

Як писали Новини.LIVE з посиланням на українського лідера Володимира Зеленського, 2 листопада російські окупанти завдали удару по селищу Комишуваха. Спочатку противник бив по школі, де роздавали гуманітарну допомогу, а згодом по укриттю, де були люди.

Згодом кількість загиблих зросла до 33, а пʼятьох осіб вдалося врятувати. За словами Зеленського, під завалами можуть залишатися близько 50 людей.

війна Україна Запорізька область обстріли Росія
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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