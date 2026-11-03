Наслідки російського обстрілу Комишувахи. Фото: ДСНС

Внаслідок російського удару по Комишувасі Запорізької області 2 листопада в однієї із постраждалих опіки 81% тіла. Відомо, що до міської лікарні екстреної та швидкої медичної допомоги доставили чотирьох цивільних, які отримали травми.

Про це в. о. медичного директора лікарні Сергій Боднар повідомив у коментарі журналістці Новини.LIVE Ксенії Клещенко.

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Російський удар по Комишувасі

"Вчора до нашої лікарні було доставлено чотири постраждалих внаслідок прильоту в Комишувасі. Всі чотири постраждалі — це цивільні, вони були госпіталізовані до різних відділень нашої лікарні. Найстаршій пацієнтці — 68 років, наймолодшій — 22", — зазначив Боднар.

За його словами, троє пацієнтів вже прооперовані. Наразі їх стан стабільний, вони перебувають у відділеннях.

Водночас одна пацієнтка вкрай важка. Вона знаходиться в палаті інтенсивної терапії в опіковому відділенні з діагнозом вибухова травма, опік полумʼям голови, шиї, тулуба, верхніх та нижніх кінцівок. Йдеться про 81%.

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"В основному пацієнти поступали з ушкодженнями, такими як осколки і поранення різних частин тіла, черепно-мозковими травмами, струсом головного мозку, акубаротравмою, опіками та іншими ушкодженнями. Наші лікарі борються за життя пацієнтів, надається вся необхідна медична допомога", — додав в. о. медичного директора лікарні.

Російський удар по Комишувасі 2 листопада

Як писали Новини.LIVE з посиланням на українського лідера Володимира Зеленського, 2 листопада російські окупанти завдали удару по селищу Комишуваха. Спочатку противник бив по школі, де роздавали гуманітарну допомогу, а згодом по укриттю, де були люди.

Згодом кількість загиблих зросла до 33, а пʼятьох осіб вдалося врятувати. За словами Зеленського, під завалами можуть залишатися близько 50 людей.