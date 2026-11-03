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Головна Новини дня Зеленський: близько 50 людей можуть бути під завалами у Комишувасі

Зеленський: близько 50 людей можуть бути під завалами у Комишувасі

Ua ru
3 листопада 2026 15:44
Близько 50 людей можуть бути під завалами у Комишувасі - Зеленський facebook.com/zelenskyy.official
Президент України Володимир Зеленський. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок російського удару по Комишувасі загинули 33 людини, ще п’ятьох вдалося врятувати. Водночас під завалами можуть залишатися близько 50 людей.

Про це повідомив глава держави, передає Новини.LIVE.

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У Комишувасі 50 людей під завалами

Український лідер Володимир Зеленський повідомив на заході у Берліні, що внаслідок удару РФ по Комишувасі Запорізької області загинуло 33 людини. Повідомляється, що п’ятьох вдалося врятувати.

Глава держави зазначив, що ця жорстока атака Росії відбулась після гуманітарної операції в окупованих Олешок, на щастя, звідти вдалось врятувати більшість людей.

Новини.LIVE інформували, що раніше Володимир Зеленський повідомляв, що це був "надзвичайно страшний російський удар". Він зазначив, що ударів було декілька: по школі, вона використовувалась для гуманітарних потреб та укриттю, де в тому момент перебували люди.

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Ми писали, що співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров та тимчасовий виконувач обов'язків голови Запорізької ОДА Михайло Семікін розкрили деталі трагедії в Комишувасі. Повідомляється, що російська армія авіабомби ФАБ-3000, а у Запорізькій області оголосили день жалоби.

Володимир Зеленський Запорізька область війна в Україні атака Авіаудар
Уляна Штін - Редактор стрічки новин
Автор:
Уляна Штін

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