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Головна Новини дня Кількість загиблих у Комишувасі зросла до 29, ще 48 зникли безвісти

Кількість загиблих у Комишувасі зросла до 29, ще 48 зникли безвісти

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3 листопада 2026 08:59
Авіаудари по Комишувасі: кількість загиблих зросла до 29 facebook.com/DSNS.GOV.UA
Аварійно-рятувальні роботи на місці удару в Комишувасі. Фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA

Кількість загиблих унаслідок російських авіаударів по Комишувасі Запорізької області зросла до 29 людей, ще 48 вважаються зниклими безвісти. Російські війська атакували селище керованими авіабомбами в понеділок, 2 листопада, коли місцеві жителі прийшли до будівлі школи отримати гуманітарну допомогу. На місці влучань продовжуються пошуково-рятувальні роботи, п'ятеро поранених перебувають під наглядом медиків.

Про це повідомили співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров та тимчасовий виконувач обов'язків голови Запорізької ОДА Михайло Семікін, передає Новини.LIVE.

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Михайло Семікін про жертви внаслідок удару по Комишувасі 2 листопада
Михайло Семікін про жертви в Комишувасі. Скриншот: t.me/zoda_gov_ua
Іван Федоров про жертви внаслідок удару по Комишувасі 2 листопада
Іван Федоров про жертви в Комишувасі. Скриншот: t.me/ivan_fedorov_zp

Наслідки російського удару по Комишувасі

Іван Федоров повідомив, що російські війська застосували авіабомби ФАБ-3000

"Ворог прицільно ударив ФАБ-3000 по громаді, влучивши просто по людях, які прийшли отримувати гуманітарну допомогу", — написав Федоров.

Пошуково-рятувальна операція на місці влучань триває. П'ятеро поранених залишаються під наглядом лікарів. Їм надають необхідну медичну допомогу.

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День жалоби у Запорізькій області

У вівторок, 3 листопада, у Запорізькій області оголосили День жалоби за загиблими внаслідок російської атаки на Комишуваху.

Що відомо про повторний удар РФ

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що президент України Володимир Зеленський відреагував на атаку по селищу. Він розповів, що після перших авіаударів російські війська завдали повторного удару ще дев'ятьма авіабомбами. Цього разу вони влучили по укриттю в будівлі школи, де ховалися люди.

Також Новини.LIVE писали, що раніше кількість загиблих унаслідок російських авіаударів по навчальному закладу зросла до 26 людей. Серед них були двоє рятувальників ДСНС і четверо поліцейських. Серед постраждалих також були двоє працівників ДСНС.

Запорізька область війна в Україні зниклі безвісти загиблі атака Росії на Україну
Юлія Шепілова - редактор стрічки новин
Автор:
Юлія Шепілова

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