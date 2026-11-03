Аварийно-спасательные работы на месте удара в Комышувасе. Фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA

Число погибших в результате российских авиаударов по Комышувасе в Запорожской области возросло до 29 человек, ещё 48 числятся пропавшими без вести. Российские войска атаковали поселок управляемыми авиабомбами в понедельник, 2 ноября, когда местные жители пришли в здание школы, чтобы получить гуманитарную помощь. На месте попаданий продолжаются поисково-спасательные работы, пятеро раненых находятся под наблюдением медиков.

Об этом сообщили сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров и временно исполняющий обязанности председателя Запорожской ОГА Михаил Семикин, передает Новини.LIVE.

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Михаил Семикин о жертвах в Комышувасе. Скриншот: t.me/zoda_gov_ua

Иван Федоров о жертвах в Комышувасе. Скриншот: t.me/ivan_fedorov_zp

Последствия российского удара по Комышувасу

Иван Федоров сообщил, что российские войска применили авиабомбы ФАБ-3000.

"Враг прицельно нанес удар ФАБ-3000 по населенному пункту, попав прямо по людям, которые пришли получать гуманитарную помощь", — написал Федоров.

Поисково-спасательная операция на месте попаданий продолжается. Пятеро раненых остаются под наблюдением врачей. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

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День траура в Запорожской области

Во вторник, 3 ноября, в Запорожской области объявили День траура по погибшим в результате российской атаки на Комышуваху.

Что известно о повторном ударе РФ

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на атаку по поселку. Он рассказал, что после первых авиаударов российские войска нанесли повторный удар ещё девятью авиабомбами. На этот раз они попали в укрытие в здании школы, где прятались люди.

Также Новини.LIVE писали, что ранее число погибших в результате российских авиаударов по учебному заведению возросло до 26 человек. Среди них были двое спасателей ГСЧС и четверо полицейских. Среди пострадавших также были двое сотрудников ГСЧС.