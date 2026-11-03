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Главная Новости дня Зеленский: около 50 человек могут находиться под завалами в Камышеваха

Зеленский: около 50 человек могут находиться под завалами в Камышеваха

Ua ru
3 ноября 2026 15:44
Около 50 человек могут находиться под завалами в Комышувасе — Зеленский facebook.com/zelenskyy.official
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате российского удара по Камышевахе погибли 33 человека, ещё пятерых удалось спасти. При этом под завалами могут оставаться около 50 человек.

Об этом сообщил глава государства, передает Новини.LIVE.

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В Камышевахе 50 человек под завалами

Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил на мероприятии в Берлине, что в результате удара РФ по Камышевахе Запорожской области погибли 33 человека. Сообщается, что пятерых удалось спасти.

Глава государства отметил, что эта жестокая атака России произошла после гуманитарной операции в оккупированных Олешках; к счастью, оттуда удалось спасти большинство людей.

Новини.LIVE сообщали, что ранее Владимир Зеленский заявил, что это был "чрезвычайно страшный российский удар". Он отметил, что ударов было несколько: по школе, которая использовалась для гуманитарных нужд и в качестве убежища, где в тот момент находились люди.

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Мы писали, что сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров и временно исполняющий обязанности председателя Запорожской ОГА Михаил Семикин раскрыли подробности трагедии в Камышевахе. Сообщается, что российская армия применила авиабомбы ФАБ-3000, а в Запорожской области объявили день траура.

Владимир Зеленский Запорожская область война в Украине атака Авиаудар
Ульяна Штин - Редактор ленты новостей
Автор:
Ульяна Штин

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