Последствия российского обстрела Камышевахи. Фото: ГСЧС

В результате российского удара по Камышевахе в Запорожской области 2 ноября у одной из пострадавших ожоги 81% тела. Известно, что в городскую больницу неотложной и скорой медицинской помощи доставили четырёх гражданских лиц, получивших травмы.

Об этом и. о. медицинского директора больницы Сергей Боднар сообщил в комментарии журналистке Новини.LIVE Ксении Клещенко.

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Российский удар по Камышевахе

"Вчера в нашу больницу были доставлены четыре пострадавших в результате удара по Камышевахе. Все четверо пострадавших — гражданские лица, они были госпитализированы в разные отделения нашей больницы. Самой старшей пациентке — 68 лет, самой молодой — 22", — отметил Боднар.

По его словам, трое пациентов уже прооперированы. В настоящее время их состояние стабильное, они находятся в палатах.

В то же время состояние одной пациентки крайне тяжелое. Она находится в палате интенсивной терапии в ожоговом отделении с диагнозом взрывная травма, ожоги головы, шеи, туловища, верхних и нижних конечностей. Речь идет о 81%.

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"В основном пациенты поступали с такими повреждениями, как осколки и ранения различных частей тела, черепно-мозговые травмы, сотрясение головного мозга, акубаротравма, ожоги и другие повреждения. Наши врачи борются за жизнь пациентов, оказывается вся необходимая медицинская помощь", — добавил и. о. медицинского директора больницы.

Российский удар по Камышевахе 2 ноября

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на украинского лидера Владимира Зеленского, 2 ноября российские оккупанты нанесли удар по поселку Камышевахе. Сначала противник обстрелял школу, где раздавали гуманитарную помощь, а затем — укрытие, в котором находились люди.

Впоследствии число погибших возросло до 33, а пятерых человек удалось спасти. По словам Зеленского, под завалами могут оставаться около 50 человек.