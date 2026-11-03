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Главная Новости дня Попенко: удар РФ по Запорожью повлияет на свет еще в двух областях

Попенко: удар РФ по Запорожью повлияет на свет еще в двух областях

Ua ru
3 ноября 2026 18:00
Эксклюзив
Удары РФ по Запорожью приведут к отключению электричества в трёх областях GettyImages
Энергетик на фоне разрушенного энергообъекта. Фото: GettyImages

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко сообщил, что российский удар по Запорожью повлияет на ситуацию с электроснабжением ещё в двух областях Украины. Речь идёт о Николаевской и Днепропетровской.

Об этом Олег Попенко заявил в эфире Ранок.LIVE.

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Ситуация с электроснабжением после российского удара по Запорожью

"Удары были нанесены по Запорожской области. Основной удар был нанесен по объектам генерации электроэнергии, расположенным в Запорожской области. И это напрямую влияет не только на саму Запорожскую область, но и затронет Николаевскую область, и затронет Днепропетровскую область", — отметил Попенко.

По его словам, в этих трех областях возникнут самые серьезные проблемы.

Председатель Союза потребителей коммунальных услуг подчеркнул, что еще до российской атаки энергетическая ситуация в этих регионах оставалась напряженной.

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После обстрела ограничения электроснабжения могут существенно усилиться, поэтому потребители будут иметь свет лишь в течение нескольких часов в сутки.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Укрэнерго, в ночь на 3 ноября Россия начала одну из самых масштабных атак на энергетическую инфраструктуру Украины. В результате массированных обстрелов состояние энергосистемы еще больше ухудшилось.

На массированный обстрел украинской энергетики отреагировал президент Владимир Зеленский. По его словам, ночью россияне выпустили более 360 ракет и дронов. Глава государства призвал Вашингтон отреагировать.

война электроэнергия Запорожье Днепропетровская область обстрелы Николаевская область
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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