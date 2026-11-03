Енергетик на тлі зруйнованого енергообʼєкту. Фото: GettyImages

Очільник Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко повідомив, що російський удар по Запоріжжю вплине на ситуацію зі світлом у ще двох областях України. Йдеться про Миколаївську та Дніпропетровську.

Про це Олег Попенко сказав в ефірі Ранок.LIVE.

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Ситуація зі світлом після російського удару по Запоріжжю

"Удари були по Запорізькій області. Це основний удар був по генерації електроенергії, яка знаходиться в Запорізькій області. І це напряму впливає не тільки на саму Запорізьку область, а це і затроне і Миколаївську область, і затроне і Дніпропетровську область", — зазначив Попенко.

За його словами, у цих трьох областях будуть найбільші проблеми.

Голова Спілки споживачів комунальних послуг наголосив, що ще до російської атаки енергетична ситуація в цих регіонах залишалася напруженою.

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Після обстрілу обмеження електропостачання можуть суттєво посилитися, тож споживачі матимуть світло лише протягом кількох годин на добу.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Укренерго, у ніч проти 3 листопада Росія розпочала одну з наймасштабніших атак на енергетичну інфраструктуру України. Внаслідок масованих обстрілів стан енергосистеми ще більше погіршилося.

На масований обстріл української енергетики реагував Президент Володимир Зеленський. За його словами, вночі росіяни випустили понад 360 ракет і дронів. Глава держави закликав Вашингтон відреагувати.