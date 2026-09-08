Україна відновила зовнішнє електропостачання Запорізької АЕС

Ремонт на ЛЕП. Фото: МАГАТЕ

Після майже трьох тижнів роботи на генераторах Запорізька АЕС знову підключена до Об'єднаної енергосистеми України. У понеділок, 7 вересня, українські енергетики полагодили 330-кіловольтну лінію "Феросплавна-1" під час режиму тиші між українськими та російськими військами, який допоміг організувати гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на заяви від Енергоатома, а також звіт МАГАТЕ.

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ЗАЕС знову отримає електропостачання

Найбільша атомна станція Європи знову має зовнішнє живлення. Близько о 19:00, 7 вересня, ЗАЕС підключили до лінії "Феросплавна-1" (330 кВ). Зараз тимчасово окупована станція споживає 11 МВт енергії. Відновити постачання змогли українські енергетики. Їхня робота на об'єкті тривала три дні.

Цьому передували складні переговори. Щоб бригади могли безпечно працювати, знадобилося локальне припинення вогню. Його успішно організувало Міжнародне агентство з атомної енергії. Генеральний директор організації Рафаель Гроссі зазначив, що це вже сьоме таке перемир'я за час конфлікту.

Очільник МАГАТЕ подякував Україні та Росії за співпрацю. За його словами, ремонт мереж став надзвичайно важливою подією.

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"Це вирішальний крок для запобігання ядерній аварії", — наголосив Гроссі.

Заява МАГАТЕ щодо ситуації на ЗАЕС з перепідключенням до "Феросплавни". Фото: скриншот

Відновлення енергопостачання нарешті дозволить безпечно охолоджувати реактори та басейни з відпрацьованим паливом.

Зовнішнього електропостачання на станції не було майже три тижні. Лінія "Феросплавна-1" відключилася ще 20 серпня. Причиною стали бойові дії на північ від річки Дніпро. Увесь цей час життєво важливі системи ЗАЕС працювали від аварійних дизель-генераторів. Однак запаси пального для них постійно зменшувалися. Це створювало реальну загрозу повного знеструмлення об'єкта.

В "Енергоатомі" розповіли про умови роботи українських ремонтників. Фахівці лагодили мережі під постійною загрозою з боку російських військових. Хоча живлення вдалося повернути, гарантувати радіаційну безпеку на станції зараз об'єктивно неможливо.

"Водночас повноцінна гарантія ядерної та радіаційної безпеки ЗАЕС можлива лише після її деокупації та повернення під контроль України і єдиного легітимного оператора – Енергоатома", — йдеться в заяві.

Новини.LIVE писали, що поруч із Запорізькою АЕС 4 червня прогриміли потужні вибухи, а над територією станції піднявся дим. Працівники були змушені кинути робочі місця та рятуватися в сховищах.

За кілька днів ситуація знову загострилася. Так увечері 10 червня окупована ЗАЕС повністю втратила зв'язок з українською енергосистемою через відключення високовольтної лінії. Усі критичні системи охолодження та безпеки станції перейшли на роботу від аварійних дизель-генераторів, адже спроби енергетиків увімкнути резервну лінію вручну провалилися.