Украина возобновила внешнее электроснабжение Запорожской АЭС

Ремонт на ЛЭП. Фото: МАГАТЭ

После почти трёх недель работы на генераторах Запорожская АЭС вновь подключена к Объединённой энергосистеме Украины. В понедельник, 7 сентября, украинские энергетики отремонтировали 330-киловольтную линию "Феросплавная-1" во время режима тишины между украинскими и российскими войсками, который помог организовать генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявления Энергоатома, а также отчет МАГАТЭ.

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ЗАЭС вновь получит электроснабжение

Крупнейшая атомная станция Европы вновь имеет внешнее электроснабжение. Около 19:00 7 сентября ЗАЭС подключили к линии "Феросплавна-1" (330 кВ). Сейчас временно оккупированная станция потребляет 11 МВт энергии. Восстановить подачу удалось украинским энергетикам. Их работа на объекте длилась три дня.

Этому предшествовали сложные переговоры. Чтобы бригады могли безопасно работать, потребовалось локальное прекращение огня. Его успешно организовало Международное агентство по атомной энергии. Генеральный директор организации Рафаэль Гросси отметил, что это уже седьмое такое перемирие за время конфликта.

Глава МАГАТЭ поблагодарил Украину и Россию за сотрудничество. По его словам, ремонт сетей стал чрезвычайно важным событием.

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"Это решающий шаг для предотвращения ядерной аварии", — подчеркнул Гросси.

Заявление МАГАТЭ о ситуации на ЗАЭС с переподключением к «Феросплавни». Фото: скриншот

Восстановление энергоснабжения наконец-то позволит безопасно охлаждать реакторы и бассейны с отработанным топливом.

Внешнего электроснабжения на станции не было почти три недели. Линия "Феросплавна-1" отключилась еще 20 августа. Причиной стали боевые действия к северу от реки Днепр. Все это время жизненно важные системы ЗАЭС работали от аварийных дизель-генераторов. Однако запасы топлива для них постоянно уменьшались. Это создавало реальную угрозу полного обесточивания объекта.

В Энергоатоме рассказали об условиях работы украинских ремонтников. Специалисты ремонтировали сети под постоянной угрозой со стороны российских военных. Хотя питание удалось восстановить, гарантировать радиационную безопасность на станции сейчас объективно невозможно.

"В то же время полноценная гарантия ядерной и радиационной безопасности ЗАЭС возможна только после её деоккупации и возвращения под контроль Украины и единственного легитимного оператора — Энергоатома", — говорится в заявлении.

Новини.LIVE сообщали, что рядом с Запорожской АЭС 4 июня прогремели мощные взрывы, а над территорией станции поднялся дым. Работники были вынуждены покинуть рабочие места и спасаться в убежищах.

Через несколько дней ситуация вновь обострилась. Так, вечером 10 июня оккупированная ЗАЭС полностью потеряла связь с украинской энергосистемой из-за отключения высоковольтной линии. Все критически важные системы охлаждения и безопасности станции перешли на работу от аварийных дизель-генераторов, поскольку попытки энергетиков включить резервную линию вручную не увенчались успехом.