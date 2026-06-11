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Головна Новини дня На Запорізькій АЕС стався 19-й блекаут за час окупації

На Запорізькій АЕС стався 19-й блекаут за час окупації

Ua ru
Дата публікації: 11 червня 2026 19:21
На Запорізькій АЕС стався 19-й блекаут за час окупації
Запорізька АЕС. Фото: facebook.com/zapnpp

Тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція з вечора 10 червня знову залишилася без світла через вимкнення високовольтної лінії. Зараз усі важливі системи безпеки на окупованій АЕС працюють лише завдяки аварійним дизель-генераторам. Повернути зовнішнє живлення вручну енергетики так і не змогли, бо лінія не вмикається.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на офіційну заяву українського "Енергоатома".

19-й великий блекаут на ЗАЕС

Для станції це вже 19-й великий блекаут за весь час окупації і сьомий від початку цього року.

"Таким чином, лише за неповні шість місяців 2026 року сталося 37% усіх блекаутів ЗАЕС за весь період російської окупації", — повідомили в "Енергоатомі".

Ризики аварії стрімко ростуть щодня, і ситуація навколо найбільшої атомної станції стає критичною.

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Загроза для Європи

Українськи фахівці кажуть, що постійні аварії на мережах станції не припиняться, поки там сидять росіяни. Тільки якщо повернути ЗАЕС під контроль законного оператора, можна буде нормально ремонтувати обладнання.

Тимчасові ремонти в умовах окупації нічого не дають, а Європа щодня ризикує отримати ядерну катастрофу.

Як повідомляли Новини.LIVE раніше, у Силах оборони Півдня та МЗС України спростували фейки росіян про удари по ЗАЕС. У командуванні наголосили, що заяви РФ про атаки українських дронів на станцію є черговою інформаційною провокацією, а в МЗС заявили, що поширення подібних заяв спрямоване на відвернення уваги міжнародної спільноти від факту незаконної окупації ЗАЕС.

Також ми писали, що місія МАГАТЕ провела огляд Запорізької атомної електростанції після заяв російської окупаційної адміністрації про нібито удар безпілотника по об'єкту та закликало РФ надати доступ для огляду місця, де нібито було влучання.

ЗАЕС Енергоатом блекаут
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
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