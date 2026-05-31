МАГАТЕ закликало РФ надати доступ до турбінного корпусу на ЗАЕС

МАГАТЕ отримало інформацію про те, що 30 травня безпілотник поцілив по турбінному корпусу на територію Запорізької АЕС, унаслідок чого в стіні утворилася дірка. Агентство закликало РФ надати доступ для огляду місця.

Новини.LIVE із посиланням на пост МАГАТЕ в соцмережі Х.

Що заявили в МАГАТЕ про атаку на ЗАЕС

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі висловив "серйозну стурбованість" у зв'язку з інформацією про інцидент, що ставить під загрозу як 7 невід'ємних принципів забезпечення ядерної безпеки в умовах війни, так і 5 конкретних принципів захисту ЗАЕС.

"Напад на дверні об'єкти — це як гра з вогнем", — заявив Гроссі.

У зв'язку з інцидентом група МАГАТЕ на ЗАЕС запросила в російських окупантів доступ для огляду постраждалого турбінного корпусу. Також там зазначили, що це буде перша атака в межах запорізької АЕС з квітня 2024 року

"МАГАТЕ оновлюватиме цю інформацію в міру надходження звіту групи МАГАТЕ з додатковими подробицями після отримання запитаного доступу до місця події", — резюмували в агентстві.

Як повідомляло Новини.LIVE, Сили оборони спростували вкидання росіян про те, що це нібито Україна вдарила по ЗАЕС. Там зазначили, що Росія продовжує використовувати станцію як інструмент шантажу.

У МЗС України також відкинули звинувачення РФ, зазначивши, що Москва традиційно здіймає інформаційний галас навколо ЗАЕС напередодні засідання Ради керуючих МАГАТЕ.