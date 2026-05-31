Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня МАГАТЕ закликало РФ надати доступ до турбінного корпусу на ЗАЕС

МАГАТЕ закликало РФ надати доступ до турбінного корпусу на ЗАЕС

Ua ru
Дата публікації: 31 травня 2026 02:35
МАГАТЕ закликало РФ надати доступ до турбінного корпусу на ЗАЕС
Запорізька АЕС. Фото: Reuters

МАГАТЕ отримало інформацію про те, що 30 травня безпілотник поцілив по турбінному корпусу на територію Запорізької АЕС, унаслідок чого в стіні утворилася дірка. Агентство закликало РФ надати доступ для огляду місця.

Про це повідомляє Новини.LIVE із посиланням на пост МАГАТЕ в соцмережі Х.

Що заявили в МАГАТЕ про атаку на ЗАЕС

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі висловив "серйозну стурбованість" у зв'язку з інформацією про інцидент, що ставить під загрозу як 7 невід'ємних принципів забезпечення ядерної безпеки в умовах війни, так і 5 конкретних принципів захисту ЗАЕС.

"Напад на дверні об'єкти — це як гра з вогнем", — заявив Гроссі.

У зв'язку з інцидентом група МАГАТЕ на ЗАЕС запросила в російських окупантів доступ для огляду постраждалого турбінного корпусу. Також там зазначили, що це буде перша атака в межах запорізької АЕС з квітня 2024 року

Читайте також:

"МАГАТЕ оновлюватиме цю інформацію в міру надходження звіту групи МАГАТЕ з додатковими подробицями після отримання запитаного доступу до місця події", — резюмували в агентстві.

Як повідомляло Новини.LIVE, Сили оборони спростували вкидання росіян про те, що це нібито Україна вдарила по ЗАЕС. Там зазначили, що Росія продовжує використовувати станцію як інструмент шантажу.

У МЗС України також відкинули звинувачення РФ, зазначивши, що Москва традиційно здіймає інформаційний галас навколо ЗАЕС напередодні засідання Ради керуючих МАГАТЕ.

ЗАЕС МАГАТЕ Запорізька АЕС
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації