МАГАТЭ призвало РФ предоставить доступ к турбинному корпусу на ЗАЭС

Запорожская АЭС.

МАГАТЭ получило информацию о том, что 30 мая беспилотник попал по турбинному корпусу на территорию Запорожской АЭС, в результате чего в стене образовалась дыра. Агентство призвало РФ предоставить доступ для осмотра места.

Что заявили в МАГАТЭ об атаке на ЗАЭС

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил "серьезную обеспокоенность" в связи с информацией об инциденте, который ставит под угрозу как 7 неотъемлемых принципов обеспечения ядерной безопасности в условиях войны, так и 5 конкретных принципов защиты ЗАЭС.

"Нападение на дверные объекты — это как игра с огнем", — заявил Гросси.

В связи с инцидентом группа МАГАТЭ на ЗАЭС запросила у российских оккупантов доступ для осмотра пострадавшего турбинного корпуса. Также там отметили, что будет первая атака в пределах запорожской АЭС с апреля 2024 года

"МАГАТЭ будет обновлять эту информацию по мере поступления отчета группы МАГАТЭ с дополнительными подробностями после получения запрошенного доступа к месту происшествия", — резюмировал в агентстве.

Как сообщало Новини.LIVE, Силы обороны опровергли вброс россиян о том, что это якобы Украина ударила по ЗАЭС. Там отметили, что Россия продолжает использовать станцию как инструмент шантажа.

В МИД Украины также отвергли обвинения РФ, отметив, что Москва традиционно поднимает информационный шум вокруг ЗАЭС накануне заседания Совета управляющих МАГАТЭ.