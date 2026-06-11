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Главная Новости дня На Запорожской АЭС произошел 19-й блэкаут за время оккупации

На Запорожской АЭС произошел 19-й блэкаут за время оккупации

Ua ru
Дата публикации 11 июня 2026 19:21
На Запорожской АЭС произошел 19-й блэкаут за время оккупации
Запорожская АЭС. Фото: facebook.com/zapnpp

Временно оккупированная Запорожская АЭС с вечера 10 июня вновь находится без света из-за отключения высоковольтной линии. Сейчас все важные системы безопасности на оккупированной АЭС работают только благодаря аварийным дизель-генераторам. Восстановить внешнее питание вручную энергетики так и не смогли, поскольку линия не включается.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на официальное заявление украинского "Энергоатома".

19-й крупный блэкаут на ЗАЭС

Для станции это уже 19-й крупный блэкаут за все время оккупации и седьмой с начала этого года.

"Таким образом, всего за неполные шесть месяцев 2026 года произошло 37% всех блэкаутов ЗАЭС за весь период российской оккупации", — сообщили в "Энергоатоме".

Риски аварии стремительно растут с каждым днем, и ситуация вокруг крупнейшей атомной станции становится критической.

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Украинские специалисты говорят, что постоянные аварии на сетях станции не прекратятся, пока там находятся россияне. Только если вернуть ЗАЭС под контроль законного оператора, можно будет нормально ремонтировать оборудование.

Временные ремонты в условиях оккупации ничего не дают, а Европа ежедневно рискует получить ядерную катастрофу.

Как сообщали Новини.LIVE ранее, в Силах обороны Юга и МИД Украины опровергли фейки россиян об ударах по ЗАЭС. В командовании подчеркнули, что заявления РФ об атаках украинских дронов на станцию являются очередной информационной провокацией, а в МИД заявили, что распространение подобных заявлений направлено на отвлечение внимания международного сообщества от факта незаконной оккупации ЗАЭС.

Также мы писали, что миссия МАГАТЭ провела осмотр Запорожской атомной электростанции после заявлений российской оккупационной администрации о якобы ударе беспилотника по объекту и призвала РФ предоставить доступ для осмотра места, где якобы произошло попадание.

ЗАЭС Энергоатом блэкаут
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
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