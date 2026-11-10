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Главная Новости дня "Даже в Антарктиде": Мельник о встрече Зеленского с Путиным

"Даже в Антарктиде": Мельник о встрече Зеленского с Путиным

Ua ru
10 ноября 2026 08:46
Зеленский готов встретиться с Путиным даже в Антарктиде, но не в Москве Постоянное представительство Украины при ООН
Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник. Фото: постоянное представительство Украины при ООН

Постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций Андрей Мельник заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский готов встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным. По его словам, это может произойти даже в Антарктиде, но не в Москве.

Об этом Андрей Мельник заявил во время заседания Совета Безопасности ООН 9 ноября, передает Новини.LIVE.

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Готовность Зеленского к встрече с Путиным

"Политический прорыв вряд ли достижим. Именно поэтому президент Украины готов встретиться с Путиным при первой же возможности будь то во Флориде, в декабре, на полях G20 или где-либо еще в мире", — отметил Мельник.

По его словам, если понадобится, то встреча может состояться даже в Антарктиде. Речь идет о любом месте в мире, но не о Москве.

Мельник отметил, что Путин до сих пор стремится сломить сопротивление Украины и добиться капитуляции украинцев, но реализовать этот замысел России не удастся.

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Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Владимира Зеленского, Россия пытается разделить Украину по Днепру. По его словам, российские оккупанты стремятся нанести стране как можно больший ущерб.

Ранее Зеленский прокомментировал гибель российских военных в войне против Украины. Он подчеркнул, что ответственность за их участие в боевых действиях несет Путин.

Владимир Зеленский владимир путин ООН Андрей Мельник Украина Россия
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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