Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос о гибели российских военных в войне против Украины. Он подчеркнул, что ответственность за их участие в боевых действиях лежит на российском диктаторе Путине. Также глава государства напомнил о разрушениях, которые Россия нанесла украинским городам и населённым пунктам.

Об этом украинский лидер сказал в интервью CNN, сообщает Новини.LIVE.

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Зеленский ответил на вопрос о потерях российской армии

Во время интервью CNN журналист Джейк Таппер обратил внимание на то, что президент США Дональд Трамп часто упоминает о российских солдатах, которые также гибнут в войне. В ответ на это Владимир Зеленский заявил, что не сочувствует российским военным, которые вторглись на украинскую землю и убивают украинцев.

Президент подчеркнул, что решение отправить армию воевать в другую страну принял именно Путин. В то же время, по словам Зеленского, у российских военных также есть собственная воля, и они несут ответственность за свои действия.

"Во-первых, извините, возможно, кому-то будет неприятно это слышать, но я не плачу, когда вижу, что российские солдаты, которые находятся на нашей территории и убивают наших людей, гибнут. Это выбор одного человека, что эти солдаты не свободны. Но у них есть собственный разум... Это выбор Путина — отправить их на чужую землю.

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И вы видели, что значительная часть нашей страны была оккупирована, а там всё разрушено и сожжено, всё... Нет школ, нет церквей, всё было разрушено. Вот какое лицо у этих солдат", — отметил глава государства.

Кроме того, Зеленский напомнил о последствиях российской агрессии на оккупированных территориях. Там разрушены жилые дома, школы и церкви. Лидер подчеркнул, что Украине необходимы системы противовоздушной обороны и ракеты, чтобы защищать людей от российских атак.

"Нам нужна противовоздушная оборона, ракеты, потому что мы хотим выжить, мы хотим жить, пока президент Трамп не заставит Путина сесть за стол переговоров. Он может это сделать, он — президент Соединенных Штатов, и он всегда говорил, что у него очень хорошие, замечательные, прочные отношения с Путиным, так что это хорошо. Мы готовы встретиться в любой стране — не в Москве, а в Соединенных Штатах, или где-то в Европе, или на Ближнем Востоке...", — подытожил Зеленский.

Новини.LIVE сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что главным вопросом переговоров в Абу-Даби 10–11 ноября должно стать прекращение войны России против Украины. Вторым приоритетом он назвал определение гарантий безопасности для Украины после прекращения боевых действий. Только после этого партнеры могут переходить к обсуждению новой архитектуры безопасности между Европой и Россией, предложенной США.

Новини.LIVE писали, что 6 ноября 2026 года Владимир Зеленский обсудил с лидерами восьми стран Северной Европы и Балтии подготовку к трехсторонним переговорам Украины, США и России в Абу-Даби. Украина уже передала американской стороне предложения относительно возможных результатов встречи, которая должна способствовать завершению войны. Также участники беседы обсудили безопасность Европы, поддержку украинской энергетики и усиление ПВО в преддверии зимы.