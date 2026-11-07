Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время переговоров в Абу-Даби 10–11 ноября первоочередное внимание необходимо уделить завершению войны и гарантиям безопасности для Украины. Он считает, что только после решения этих вопросов партнеры могут переходить к обсуждению новой архитектуры безопасности между Европой и Россией, которую предложила американская сторона.

Об этом Зеленский рассказал в эфире CNN, передает портал Новини.LIVE.

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Зеленский назвал главные вопросы переговоров в Абу-Даби

Президент сообщил, что накануне провел телефонный разговор со специальными представителями США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Стороны обсудили подготовку к переговорам, запланированным на 10–11 ноября.

По словам Зеленского, американские представители подняли вопрос возможной новой архитектуры безопасности между Европой и Россией. Однако украинский лидер считает, что такая дискуссия должна состояться только после решения ключевых вопросов, связанных с войной.

"Первое, мы должны говорить о том, как закончить эту войну России против Украины", — подчеркнул Зеленский.

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Вторым приоритетом президент назвал определение гарантий безопасности, которые получит Украина после завершения боевых действий.

Когда можно обсуждать безопасность между Европой и Россией

Зеленский объяснил, что будущие договоренности между европейскими странами и Москвой должны зависеть от результатов переговоров по Украине.

"И потом, в зависимости от этого, партнеры могут говорить об инфраструктуре безопасности между Европой и Россией", — отметил президент.

Также Зеленский добавил, что четко донес такую последовательность до международных партнеров.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Зеленский обсудил с лидерами восьми стран Северной Европы и Балтии предстоящие переговоры в Абу-Даби. Украина уже передала США предложения относительно возможных результатов встречи.

Также Новини.LIVE писал, что Зеленский анонсировал продолжение ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. По его словам, это ответ на постоянные атаки РФ против украинской энергетики. Президент считает, что дальнобойные удары и санкционное давление должны побудить Москву к реальным переговорам.