Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час переговорів в Абу-Дабі 10–11 листопада першочергову увагу необхідно приділити завершенню війни та гарантіям безпеки для України. Він вважає, що лише після вирішення цих питань партнери можуть переходити до обговорення нової архітектури безпеки між Європою та Росією, яку запропонувала американська сторона.

Про це Зеленський розповів в ефірі CNN, передає портал Новини.LIVE.

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Зеленський назвав головні питання переговорів в Абу-Дабі

Президент повідомив, що напередодні провів телефонну розмову зі спеціальними представниками США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. Сторони обговорили підготовку до переговорів, запланованих на 10–11 листопада.

За словами Зеленського, американські представники порушили питання можливої нової архітектури безпеки між Європою та Росією. Однак український лідер вважає, що така дискусія має відбутися лише після розв'язання ключових питань, пов'язаних із війною.

"Перше, ми маємо розмовляти, як закінчити цю війну Росії проти України", — наголосив Зеленський.

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Другим пріоритетом президент назвав визначення гарантій безпеки, які отримає Україна після завершення бойових дій.

Коли можна обговорювати безпеку між Європою та Росією

Зеленський пояснив, що майбутні домовленості між європейськими країнами та Москвою мають залежати від результатів переговорів щодо України.

"І потім, залежно від цього, партнери можуть розмовляти про інфраструктуру безпеки між Європою та Росією", — зазначив президент.

Також Зеленський додав, що чітко доніс таку послідовність до міжнародних партнерів.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що Зеленський обговорив із лідерами восьми країн Північної Європи та Балтії майбутні переговори в Абу-Дабі. Україна вже передала США пропозиції щодо можливих результатів зустрічі.

Також Новини.LIVE писав, що Зеленський анонсував продовження ударів по російських нафтопереробних заводах. За його словами, це відповідь на постійні атаки РФ проти української енергетики. Президент вважає, що далекобійні удари та санкційний тиск мають спонукати Москву до реальних переговорів.