Американський підприємець та радник Джаред Кушнер, спеціальний посланник США Стів Віткофф і Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Посланець президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер розповів про роботу американської команди над завершенням російсько-української війни. Він наголосив, що майбутні домовленості мають передбачати не лише припинення бойових дій, а й механізми безпеки, які не дозволять війні спалахнути знову.

Про це Кушнер написав 4 листопада, у соцмережі X, інформує Новини.LIVE.

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Джаред Кушнер про переговори України та Росії. Скриншот: x.com/jaredkushner

Яку роль у завершенні війни бачать США

У своєму дописі Кушнер пояснив, що американська команда підтримує контакти з усіма сторонами.

"За вказівкою президента США ми наполегливо працюємо з усіма сторонами, щоб знайти шлях до тривалого миру".

Гарантії безпеки після завершення війни

Кушнер уточнив, що американська сторона розглядає ширше коло питань, ніж припинення бойових дій:

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"Наша увага зосереджена не лише на завершенні цієї жахливої війни, а й на ширшій архітектурі безпеки, необхідній для того, щоб після припинення бойових дій вони більше ніколи не відновилися".

Наприкінці повідомлення представник американської переговорної команди окремо згадав про позицію українського керівництва:

"Ми цінуємо конструктивну взаємодію президента Зеленського та його команди, а також їхню відданість пошуку шляху вперед".

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що в середу, 4 листопада, президент України Володимир Зеленський провів півторагодинну телефонну розмову зі спеціальними посланцями президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Сторони обговорили підготовку до тристоронніх переговорів України, США та Росії, які мають відбутися 10–11 листопада в Абу-Дабі.

Також Новини.LIVE писали, що президент США Дональд Трамп позитивно оцінює перспективи мирних переговорів між Україною та Росією. В інтерв'ю Financial Times він висловив думку, що обидві країни вже готові перейти до домовленостей щодо завершення війни.