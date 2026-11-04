Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що з оптимізмом ставиться до переговорів між Україною та Росією щодо завершення російсько-української війни. Він вважає, що на даний момент обидві сторони вже готові запропонувати одна одній досягти домовленості.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на його інтерв’ю для Financial Times.

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Що сказав Трамп про мирні переговори

Під час бесіди американський лідер розповів, що у США немає планів атакувати Іран після довиборів до Конгресу, і що Вашингтон не перебуває у стані війни, як це відбувається в Україні.

"Я не вважаю, що ми перебуваємо у стані війни, подібній до української, або воєн, подібних до Першої та Другої світових воєн", — підкреслив Трамп.

Він додав, що з оптимізмом дивиться на те, що мирні переговори між Україною та Росією просуваються вперед.

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"Я думаю, що обидві сторони вже готові сказати: "Давайте домовимося"", — додав президент США.

При цьому Financial Times пише, що українські переговірники не поділяють оптимізму Трампа.

Як повідомляли Новини.LIVE, спецпредставник Трампа Стів Віткофф анонсував, що тристоронні переговори між Україною, США та Росією відбудуться 10 і 11 листопада в Абу-Дабі. Він повідомив, що на зустрічі обговорюватимуться питання деескалації та безпеки після війни.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський висловив надію, що після виборів до Конгресу США Трамп почне приділяти більше уваги завершенню російсько-української війни.