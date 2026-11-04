Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что с оптимизмом смотрит на переговоры между Украиной и Россией по поводу завершения российско-украинской войны. Он считает, что на данный момент обе стороны уже готовы предложить друг другу достигнуть договоренности.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на его интервью для Financial Times.

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Что сказал Трамп о мирных переговорах

Во время беседы американский лидер рассказал, что у США нет планов атаковать Иран после довыборов в Конгресс, и что Вашингтон не состоит в войне, как это в Украине.

"Я не считаю, что мы находимся в состоянии войны, подобной Украине, войн, подобных Первой и Второй мировым войнам", — подчеркнул Трамп.

Он добавил, что с оптимизмом смотрит на то, что мирные переговоры между Украиной и Россией продвигаются вперед.

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"Я думаю, что обе стороны уже готовы сказать: "Давайте договоримся"", — добавил президент США.

При этом Financial Times пишет, что украинские переговорщики не разделяют оптимизма Трампа.

Как сообщали Новини.LIVE, спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф анонсировал, что трехсторонние переговоры Украины, США и России пройдут 10 и 11 ноября в Абу-Даби. Он сообщил, что на встрече будут обсуждаться вопросы деэскалации и безопасности после войны.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что после выборов в Конгресс США Трамп станет уделять больше внимания завершению российско-украинской войны.