Американский предприниматель и советник Джаред Кушнер, специальный посланник США Стив Виткофф и президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Посланник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер рассказал о работе американской команды над прекращением российско-украинской войны. Он подчеркнул, что будущие договоренности должны предусматривать не только прекращение боевых действий, но и механизмы безопасности, которые не позволят войне разгореться вновь.

Об этом Кушнер написал 4 ноября в социальной сети X, сообщает Новини.LIVE.

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Джаред Кушнер о переговорах Украины и России. Скриншот: x.com/jaredkushner

Какую роль в прекращении войны видят США

В своем посте Кушнер пояснил, что американская команда поддерживает контакты со всеми сторонами.

"По указанию президента США мы настойчиво работаем со всеми сторонами, чтобы найти путь к прочному миру".

Гарантии безопасности после завершения войны

Кушнер уточнил, что американская сторона рассматривает более широкий круг вопросов, чем прекращение боевых действий:

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"Наше внимание сосредоточено не только на завершении этой ужасной войны, но и на более широкой архитектуре безопасности, необходимой для того, чтобы после прекращения боевых действий они больше никогда не возобновились".

В конце сообщения представитель американской переговорной команды отдельно упомянул о позиции украинского руководства:

"Мы ценим конструктивное взаимодействие президента Зеленского и его команды, а также их приверженность поиску пути вперед".

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что в среду, 4 ноября, президент Украины Владимир Зеленский провел полуторачасовой телефонный разговор со специальными посланниками президента США Дональда Трампа Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. Стороны обсудили подготовку к трехсторонним переговорам между Украиной, США и Россией, которые должны состояться 10–11 ноября в Абу-Даби.

Также Новини.LIVE писали, что президент США Дональд Трамп положительно оценивает перспективы мирных переговоров между Украиной и Россией. В интервью Financial Times он высказал мнение, что обе страны уже готовы перейти к договоренностям о завершении войны.