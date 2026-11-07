Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський відреагував на запитання про загибель російських військових у війні проти України. Він наголосив, що відповідальність за їхню участь у бойових діях лежить на російському диктаторі Путіні. Також глава держави нагадав про руйнування, яких Росія завдала українським містам і населеним пунктам.

Про це український лідер сказав в інтерв'ю CNN, інформує Новини.LIVE.

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Зеленський відповів на запитання про втрати російської армії

Під час інтерв'ю CNN журналіст Джейк Таппер звернув увагу на те, що Президент США Дональд Трамп часто згадує про російських солдатів, які також гинуть у війні. У відповідь на це Володимир Зеленський заявив, що не співчуває російським військовим, які прийшли на українську землю та вбивають українців.

Президент підкреслив, що рішення відправити армію воювати в іншу країну ухвалив саме Путін. Водночас за словами Зеленського, російські військові також мають власну волю та несуть відповідальність за свої дії.

"По-перше, вибачте, можливо, комусь буде неприємно це чути, але я не плачу, коли бачу, що російські солдати, які перебувають на нашій території й вбивають наших людей, гинуть. Це вибір однієї людини, що ці солдати не є вільними. Але вони мають власний розум... Це вибір Путіна — відправити їх на чужу землю.

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І ви бачили. що значна частина нашої країни була окупована, а там усе зруйновано й спалено, усе... Немає шкіл, немає церков, усе було зруйновано.Ось таке обличчя у цих солдатів", — зазначив глава держави.

Крім того, Зеленський нагадав про наслідки російської агресії на окупованих територіях. Там зруйновані житлові будинки, школи та церкви. Лідер наголосив, що Україні необхідні системи протиповітряної оборони та ракети, аби захищати людей від російських атак.

"Нам потрібна протиповітряна оборона, ракети, бо ми хочемо вижити, ми хочемо жити, доки президент Трамп не змусить Путіна сісти за стіл переговорів. Він може це зробити, він — президент Сполучених Штатів, і він завжди казав, що має дуже добрі, чудові, міцні стосунки з Путіним, тож це добре. Ми готові зустрітися в будь-якій країні, не в Москві, а в Сполучених Штатах, або десь у Європі, або на Близькому Сході...", — підсумував Зеленський.

Новини.LIVE інформували, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що головним питанням переговорів в Абу-Дабі 10–11 листопада має стати завершення війни Росії проти України. Другим пріоритетом він назвав визначення гарантій безпеки для України після припинення бойових дій. Лише після цього партнери можуть переходити до обговорення нової архітектури безпеки між Європою та Росією, запропонованої США.

Новини.LIVE писали, що 6 листопада 2026 року Володимир Зеленський обговорив із лідерами восьми країн Північної Європи та Балтії підготовку до тристоронніх переговорів України, США та Росії в Абу-Дабі. Україна вже передала американській стороні пропозиції щодо можливих результатів зустрічі, яка має сприяти завершенню війни. Також учасники розмови обговорили безпеку Європи, підтримку української енергетики та посилення ППО напередодні зими.