Постійний представник України при ООН Андрій Мельник. Фото: постійне представництво України при ООН

Постійний представник України при Організації Обʼєднаних Націй Андрій Мельник заявив, що український лідер Володимир Зеленський готовий зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним. За його словами, це може відбутися навіть в Антарктиді, але не в Москві.

Про це Андрій Мельник сказав під час засідання Ради Безпеки ООН 9 листопада, передає Новини.LIVE.

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Готовність Зеленського до зустрічі з Путіним

"Політичний прорив навряд чи досяжний. Саме тому президент України готовий зустрітися з Путіним за першої нагоди — чи то у Флориді, у грудні, на полях G20, чи будь-де ще у світі", — зазначив Мельник.

За його словами, якщо потрібно, то зустріч може відбутися навіть в Антарктиді. Йдеться про будь-яке місце в світі, але не Москву.

Мельник зауважив, що Путін і досі прагне зламати опір України та домогтися капітуляції українців, але реалізувати цей задум Росії не вдасться.

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Як писали Новини.LIVE з посиланням на Володимира Зеленського, Росія намагається розділити Україну по Дніпру. За його словами, російські окупанти прагнуть завдати країні якомога більшої шкоди.

Раніше Зеленський прокоментував загибель російських військових у війні проти України. Він підкреслив, що відповідальність за їхню участь у бойових діях несе Путін.