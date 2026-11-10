"Навіть в Антарктиді": Мельник про зустріч Зеленського з Путіним
Постійний представник України при Організації Обʼєднаних Націй Андрій Мельник заявив, що український лідер Володимир Зеленський готовий зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним. За його словами, це може відбутися навіть в Антарктиді, але не в Москві.
Про це Андрій Мельник сказав під час засідання Ради Безпеки ООН 9 листопада, передає Новини.LIVE.
Готовність Зеленського до зустрічі з Путіним
"Політичний прорив навряд чи досяжний. Саме тому президент України готовий зустрітися з Путіним за першої нагоди — чи то у Флориді, у грудні, на полях G20, чи будь-де ще у світі", — зазначив Мельник.
За його словами, якщо потрібно, то зустріч може відбутися навіть в Антарктиді. Йдеться про будь-яке місце в світі, але не Москву.
Мельник зауважив, що Путін і досі прагне зламати опір України та домогтися капітуляції українців, але реалізувати цей задум Росії не вдасться.
Як писали Новини.LIVE з посиланням на Володимира Зеленського, Росія намагається розділити Україну по Дніпру. За його словами, російські окупанти прагнуть завдати країні якомога більшої шкоди.
Раніше Зеленський прокоментував загибель російських військових у війні проти України. Він підкреслив, що відповідальність за їхню участь у бойових діях несе Путін.