Президент України Володимир Зеленський під час інтерв'ю для DR Nyheder. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю данському мовнику DR Nyheder пояснив, які загрози можуть виникнути для Європи, якщо країни припинять допомагати Україні. За його словами, Росія може посилити гібридні атаки на європейські держави або спробувати розширити свій вплив на континенті. В останньому випадку до протистояння можуть бути залучені країни НАТО та Сполучені Штати.

Про це розповів Володимир Зеленський, передає Новини.LIVE.

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Зеленський пояснив, чому Європі потрібна сильна Україна

Глава держави наголосив, що відмова від підтримки України не відповідає інтересам європейських країн. Він пояснив це позицією Росії, яка виступає проти європейських правил і цінностей.

"Із прагматичного погляду мати сильну Україну важливо й навіть необхідно. Якщо європейська допомога припиниться, наслідки можуть бути тільки небезпечні або дуже небезпечні", — заявив Зеленський.

Перший сценарій передбачає масові гібридні атаки Росії

Перший варіант розвитку подій Зеленський назвав м’яким. За його словами, Росія вже неодноразово вдавалася до гібридних атак у Молдові, Румунії, Болгарії, Німеччині, Фінляндії та Данії.

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"Вони почнуть робити це масово. Це м’який сценарій", — пояснив президент.

Другий сценарій загрожує країнам НАТО

Інший варіант, за словами Зеленського, значно небезпечніший. Він вважає, що Володимир Путін прагне відновити вплив Росії на колишні радянські республіки. Зокрема, на країни Балтії та Молдову.

"Тобто йдеться також про країни, які входять у НАТО, а це означає, що НАТО доведеться реагувати. Буде залучена вся Європа та Сполучені Штати", — зазначив глава держави.

Окремо він припустив, що Росія може спробувати заблокувати Балтійське море.

Чому Зеленський не погоджується на поступки щодо Донбасу

В інтерв’ю президент також нагадав, що Путін спочатку говорив про Донбас, але згодом російські війська спробували захопити Київ. Також російська влада заявляла про захист російськомовного населення, однак окупація супроводжувалася вбивствами мирних жителів у Бучі та інших населених пунктах.

Зеленський назвав територіальні поступки заради миру абстрактним поняттям.

"Саме тому, коли американці запитали: "Чи можете ви обміняти Донбас на безпеку?", я одразу відповів: "Можете сказати мені, що це означає? Яку безпеку? НАТО?", — зауважив президент.

За його словами, натомість ішлося про гарантії, подібні до членства в Альянсі. Однак Зеленський наголосив, що Україна не може погоджуватися на невизначені умови, коли від неї вимагають чіткої відповіді щодо територій.

Президент також нагадав, що Україна свого часу відмовилася від ядерної зброї, згодом Росія перешкоджала її європейській інтеграції та вступу до НАТО, а потім розпочала окупацію українських територій.

Він не вірить, що Путін зупиниться після отримання контролю над Донбасом.

"Він зробить паузу. А потім повернеться через рік, два чи п’ять років. І хто буде винен?" — запитав глава держави.

Як Україна пропонує завершити гарячу фазу війни

Окремо Зеленський вважає, що для припинення бойових дій Україна та Росія мають зупинитися на поточних позиціях, припинити вогонь і перейти до дипломатичних переговорів.

"Це може тривати місяць, два місяці чи рік. Чи навіть довше, ніж ми сьогодні очікуємо. Але ми завершуємо гарячу фазу війни, і люди перестають гинути. Коли ви утримуєте позиції, ви говорите про лінію зіткнення, уповільнюєте темпи мобілізації, економіка починає працювати. Ви ведете переговори. Діалог кращий за зброю. Саме тому найкращий спосіб завершити цю війну — замінити зброю на слова", — сказав Зеленський.

Він також застеріг, що вимога спочатку узгодити довгий план із багатьма складними умовами, а вже потім припиняти бойові дії, може свідчити про небажання Росії зупиняти війну.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що постійний представник України при Організації Об'єднаних Націй Андрій Мельник заявив про готовність Президента України Володимира Зеленського зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним у будь-якому місці світу. Серед можливих варіантів дипломат назвав навіть Антарктиду, однак виключив Москву.

Також Новини.LIVE писали, що Володимир Зеленський попередив про намір Росії роз'єднати Україну по Дніпру. Для цього російські війська намагаються завдати максимальної шкоди, зокрема руйнуючи мости та об'єкти енергетичної інфраструктури.