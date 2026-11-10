Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Владимир Зеленский заявил, что в ходе трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией в Абу-Даби стороны обсудили возможность крупного обмена пленными. По словам главы государства, в случае достижения договоренности число возвращенных людей может составить тысячу или даже больше.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на трансляцию Офиса президента.

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Что сказал Зеленский о возможности обмена пленными

По словам Зеленского, завтра для украинской делегации в Абу-Даби будет самый важный день. В то же время уже сегодня была обсуждена возможность обмена пленными, с чем представители США отправятся в Россию.

"Об Абу-Даби: мы обсуждали с командой, завтра у них главный день. Сегодня обсудили возможность обмена. Хотят обмен "1000 на 1000", может "1500 на 1500" — какой-то крупный обмен. С этой повесткой американцы отправятся в Россию", — рассказал президент журналистам.

Как сообщали Новини.LIVE, 10 ноября в Абу-Даби прошли первые с февраля трехсторонние переговоры между Украиной, США и Россией. Они длились почти четыре часа, и уже известно, что встречи возобновятся утром 11 ноября.

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