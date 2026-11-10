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Головна Новини дня Зеленський: в Абу-Дабі обговорили обмін полоненими 1000 на 1000

Зеленський: в Абу-Дабі обговорили обмін полоненими 1000 на 1000

Ua ru
10 листопада 2026 23:38
Зеленський анонсував можливий обмін полоненими 1000 на 1000 Reuters
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент Володимир Зеленський заявив, що на тристоронніх переговорах України, США та Росії в Абу-Дабі сторони обговорили можливість великого обміну полоненими. За словами глави держави, у разі домовленності кількість повернутих людей може складати тисячу або навіть більше.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на трансляцію Офісу президента.

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Що сказав Зеленський про можливість обміну полоненими

За словами Зеленського, завтра для української команди в Абу-Дабі буде найголовніший день. Водночас вже сьогодні було обговорено можливість обміну полоненими, з чим представники США поїдуть до Росії.

"Про Абу-Дабі: ми проговорювали з командою, завтра у них головний день. Сьогодні обговорили можливість обміну. Хочуть обмін "1000 на 1000", може "1500 на 1500" — якийсь великий обмін. З цією аджендою американці поїдуть в Росію", — розповів президент журналістам.

Як повідомляли Новини.LIVE, 10 листопада в Абу-Дабі пройшли перші з лютого тристоронні переговори України, США та Росії. Вони тривали майже чотири години і вже відомо, що зустрічі поновлять уранці 11 листопада.

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Володимир Зеленський полонені війна в Україні мирні переговори обмін полоненими Абу-Дабі
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард

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