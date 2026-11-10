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Головна Новини дня Путін готовий до миру "за належних умов": заява Кушнера в Абу-Дабі

Путін готовий до миру "за належних умов": заява Кушнера в Абу-Дабі

Ua ru
10 листопада 2026 14:59
Переговори в Абу-Дабі 10 листопада: США оцінили готовність Путіна до припинення війни REUTERS/Rula Rouhana
Спецпредставник США Джаред Кушнер. Фото: REUTERS/Rula Rouhana

Спецпредставник Сполучених Штатів Америки Джаред Кушнер на переговорах в Абу-Дабі у вівторок, 10 листопада, оцінив готовність російського диктатора Володимира Путіна до припинення війни. За його словами, він готовий до миру "за належних умов".

Про це Джаред Кушнер повідомив на переговорах, передає Новини.LIVE.

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Переговорний процес в Абу-Дабі

Під час спілкування з пресою на тристоронніх переговорах в Абу-Дабі Кушнер зазначив, що найбільше питань до росіян стосовно того, чи готовий Путін до миру

"З того, що ми зі Стівом від нього чули, можемо досить упевнено сказати: так, за належних умов. А росіяни ставлять такі самі питання українцям і європейцям: чи вони справді готові до миру?" — каже Кушнер.

Зазначимо, від України на переговори поїхали Кирило Буданов, Рустем Умєров, Давид Арахамія, Сергій Кислиця та Вадим Скібіцький.

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Як писали Новини.LIVE, представники України, РФ, США та НАТО зробили заяви під час переговорів в Абу-Дабі. Кушнер наголосив, що українці та росіяни звузили прогалини в процесі.

Крім того, сьогодні відбулася зустріч між делегаціями України, США та європейськими партнерами. Зокрема, сторони обговорили умови для тривалого миру та гарантії безпеки.

США війна переговори Україна Росія Абу-Дабі
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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