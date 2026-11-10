Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЗаконБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Путин готов к миру "при надлежащих условиях": заявление Кушнера в Абу-Даби

Путин готов к миру "при надлежащих условиях": заявление Кушнера в Абу-Даби

Ua ru
10 ноября 2026 14:59
Переговоры в Абу-Даби 10 ноября: США оценили готовность Путина к прекращению войны REUTERS/Rula Rouhana
Спецпредставитель США Джаред Кушнер. Фото: REUTERS/Rula Rouhana

Спецпредставитель Соединённых Штатов Америки Джаред Кушнер на переговорах в Абу-Даби во вторник, 10 ноября, оценил готовность российского диктатора Владимира Путина к прекращению войны. По его словам, он готов к миру "при надлежащих условиях".

Об этом Джаред Кушнер сообщил на переговорах, передает Новини.LIVE.

Реклама

Переговорный процесс в Абу-Даби

Во время общения с прессой на трехсторонних переговорах в Абу-Даби Кушнер отметил, что больше всего вопросов к россиянам касается того, готов ли Путин к миру.

"Из того, что мы со Стивом слышали от него, можем достаточно уверенно сказать: да, при надлежащих условиях. А россияне задают такие же вопросы украинцам и европейцам: действительно ли они готовы к миру?" — говорит Кушнер.

Отметим, что от Украины на переговоры отправились Кирилл Буданов, Рустем Умеров, Давид Арахамия, Сергей Кислица и Вадим Скибицкий.

Читайте также:

Как писали Новини.LIVE, представители Украины, РФ, США и НАТО выступили с заявлениями в ходе переговоров в Абу-Даби. Кушнер подчеркнул, что украинцы и россияне сократили разрывы в процессе.

Кроме того, сегодня состоялась встреча между делегациями Украины, США и европейскими партнерами. В частности, стороны обсудили условия для прочного мира и гарантии безопасности.

США война переговоры Украина Россия Абу-Даби
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации