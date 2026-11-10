Спецпредставитель США Джаред Кушнер. Фото: REUTERS/Rula Rouhana

Спецпредставитель Соединённых Штатов Америки Джаред Кушнер на переговорах в Абу-Даби во вторник, 10 ноября, оценил готовность российского диктатора Владимира Путина к прекращению войны. По его словам, он готов к миру "при надлежащих условиях".

Об этом Джаред Кушнер сообщил на переговорах, передает Новини.LIVE.

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Переговорный процесс в Абу-Даби

Во время общения с прессой на трехсторонних переговорах в Абу-Даби Кушнер отметил, что больше всего вопросов к россиянам касается того, готов ли Путин к миру.

"Из того, что мы со Стивом слышали от него, можем достаточно уверенно сказать: да, при надлежащих условиях. А россияне задают такие же вопросы украинцам и европейцам: действительно ли они готовы к миру?" — говорит Кушнер.

Отметим, что от Украины на переговоры отправились Кирилл Буданов, Рустем Умеров, Давид Арахамия, Сергей Кислица и Вадим Скибицкий.

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Как писали Новини.LIVE, представители Украины, РФ, США и НАТО выступили с заявлениями в ходе переговоров в Абу-Даби. Кушнер подчеркнул, что украинцы и россияне сократили разрывы в процессе.

Кроме того, сегодня состоялась встреча между делегациями Украины, США и европейскими партнерами. В частности, стороны обсудили условия для прочного мира и гарантии безопасности.