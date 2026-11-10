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Головна Новини дня Доволі змістовні: Зеленський про перший день переговорів в Абу-Дабі

Доволі змістовні: Зеленський про перший день переговорів в Абу-Дабі

Ua ru
10 листопада 2026 17:11
Зеленський назвав переговори в Абу-Дабі змістовними facebook.com/zelenskyy.official
Президент України Володимир Зеленський. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Був звіт нашої переговорної команди. Сьогодні перший день зустрічей в Абу-Дабі – спочатку була розмова з європейськими та американськими партнерами, потім – тристоронній формат між нашою, американською та російською делегаціями. Вдячний усім партнерам України за підтримку. 

Тристоронній формат був конструктивним та доволі змістовним. Встигли обговорити необхідність та можливі параметри гуманітарних кроків. Звільнення полонених – це пріоритет. Детально говорили про зміст гарантій безпеки Україні та фундамент їхнього довготривалого функціонування. Потрібні реальні інструменти заблокувати будь-яке повторення війни. Була й тематика необхідності деескалаційних кроків. 

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Визначив нашій команді чіткі завдання для подальшого діалогу – як в тристоронньому форматі завтра, так і загалом надалі цими днями з представниками Президента Америки та представниками Європи. Головне – реально наблизити мир, і з українського боку буде тільки продуктивна, якісна, чесна робота. Дякую Американській стороні за організацію цих перемовин та Еміратам за надійний переговорний майданчик.
 

Новина доповнюється...

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Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна

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