Срочная новость

Был представлен отчет нашей переговорной команды. Сегодня — первый день встреч в Абу-Даби: сначала состоялась беседа с европейскими и американскими партнерами, затем — трехсторонняя встреча между нашей, американской и российской делегациями. Благодарен всем партнерам Украины за поддержку.

Трехсторонний формат был конструктивным и довольно содержательным. Успели обсудить необходимость и возможные параметры гуманитарных мер. Освобождение пленных – это приоритет. Подробно обсуждали содержание гарантий безопасности Украине и основу их долгосрочного функционирования. Нужны реальные инструменты, чтобы предотвратить любое повторение войны. Затрагивалась также тема необходимости мер по деэскалации.

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Поставил перед нашей командой четкие задачи для дальнейшего диалога – как в трехстороннем формате завтра, так и в целом в ближайшие дни с представителями президента США и представителями Европы. Главное — реально приблизить мир, и со стороны Украины будет только продуктивная, качественная, честная работа. Благодарю американскую сторону за организацию этих переговоров и Эмираты за надежную переговорную площадку.

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