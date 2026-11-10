Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЗаконБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Рубио назвал переговоры в Абу-Даби "очень продуктивными"

Рубио назвал переговоры в Абу-Даби "очень продуктивными"

Ua ru
10 ноября 2026 16:57
Очень плодотворные: Рубио дал оценку переговорам в Абу-Даби Reuters
Государственный секретарь США Марко Рубио. Фото: Reuters

Переговоры между Украиной, США и Россией в Абу-Даби получили положительную оценку со стороны американской стороны. Госсекретарь США Марко Рубио назвал их "очень продуктивными", но подчеркнул, что впереди еще много работы. Также он высказался за расширение формата переговоров с участием европейских стран.

Об этом Марко Рубио заявил после встречи G7 в Париже во вторник, 10 ноября, сообщает Новини.LIVE.

Реклама

Что Рубио сказал о переговорах в Абу-Даби

Госсекретарь США Марко Рубио оценил переговоры в Абу-Даби как очень продуктивные. В то же время он отметил, что для достижения результата сторонам еще предстоит проделать значительный объем работы.

Отдельно Рубио обратил внимание на участие европейских представителей в переговорах. По его словам, присутствующие в Абу-Даби европейцы проведут встречу с американской командой, которая сотрудничала с Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом на каждом этапе переговорного процесса.

Госсекретарь США также пояснил, что в дальнейшем американская сторона стремится расширить трехсторонний формат переговоров, привлекая к нему европейские страны:

Читайте также:

"Находящиеся в Абу-Даби европейцы проведут переговоры с американской командой. Они тесно сотрудничали с Джаредом Кушнером и Стивом Виткоффом, которые присутствовали на каждом этапе. Наша цель — чтобы в определенный момент этот трехсторонний формат был расширен, чтобы в этих переговорах участвовали не только США, Украина и Россия, но и европейцы".

Кто представляет Украину на переговорах в Абу-Даби

Украинская делегация принимает участие в трехсторонних переговорах в Абу-Даби, которые пройдут 10 и 11 ноября. В ее состав вошли Кирилл Буданов, Рустем Умеров, Давид Арахамия, Сергей Кислица и Вадим Скибицкий.

Новини.LIVE сообщали, что в ходе трехсторонних переговоров в Абу-Даби спецпредставитель США Джаред Кушнер заявил, что российский диктатор Путин готов к прекращению войны "при надлежащих условиях". По его словам, такую оценку он сделал на основании бесед с Путиным вместе со Стивом Виткоффом. В то же время российская сторона также интересуется, готовы ли Украина и европейские страны к миру.

Новини.LIVE писали, что 10 ноября в Абу-Даби состоялись переговоры с участием представителей Украины, США, России и НАТО по вопросу прекращения войны. Американский представитель Джаред Кушнер заявил, что Киев и Москва сузили разногласия, а у сторон есть хорошие идеи для дальнейшего продвижения. Также участники обсудили гарантии безопасности для Украины, Европы и России, подчеркнув необходимость сначала прекратить войну.

США переговоры Украина Россия мирные переговоры Марко Рубио Абу-Даби
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации