Государственный секретарь США Марко Рубио. Фото: Reuters

Переговоры между Украиной, США и Россией в Абу-Даби получили положительную оценку со стороны американской стороны. Госсекретарь США Марко Рубио назвал их "очень продуктивными", но подчеркнул, что впереди еще много работы. Также он высказался за расширение формата переговоров с участием европейских стран.

Об этом Марко Рубио заявил после встречи G7 в Париже во вторник, 10 ноября, сообщает Новини.LIVE.

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Что Рубио сказал о переговорах в Абу-Даби

Госсекретарь США Марко Рубио оценил переговоры в Абу-Даби как очень продуктивные. В то же время он отметил, что для достижения результата сторонам еще предстоит проделать значительный объем работы.

Отдельно Рубио обратил внимание на участие европейских представителей в переговорах. По его словам, присутствующие в Абу-Даби европейцы проведут встречу с американской командой, которая сотрудничала с Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом на каждом этапе переговорного процесса.

Госсекретарь США также пояснил, что в дальнейшем американская сторона стремится расширить трехсторонний формат переговоров, привлекая к нему европейские страны:

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"Находящиеся в Абу-Даби европейцы проведут переговоры с американской командой. Они тесно сотрудничали с Джаредом Кушнером и Стивом Виткоффом, которые присутствовали на каждом этапе. Наша цель — чтобы в определенный момент этот трехсторонний формат был расширен, чтобы в этих переговорах участвовали не только США, Украина и Россия, но и европейцы".

Кто представляет Украину на переговорах в Абу-Даби

Украинская делегация принимает участие в трехсторонних переговорах в Абу-Даби, которые пройдут 10 и 11 ноября. В ее состав вошли Кирилл Буданов, Рустем Умеров, Давид Арахамия, Сергей Кислица и Вадим Скибицкий.

Новини.LIVE сообщали, что в ходе трехсторонних переговоров в Абу-Даби спецпредставитель США Джаред Кушнер заявил, что российский диктатор Путин готов к прекращению войны "при надлежащих условиях". По его словам, такую оценку он сделал на основании бесед с Путиным вместе со Стивом Виткоффом. В то же время российская сторона также интересуется, готовы ли Украина и европейские страны к миру.

Новини.LIVE писали, что 10 ноября в Абу-Даби состоялись переговоры с участием представителей Украины, США, России и НАТО по вопросу прекращения войны. Американский представитель Джаред Кушнер заявил, что Киев и Москва сузили разногласия, а у сторон есть хорошие идеи для дальнейшего продвижения. Также участники обсудили гарантии безопасности для Украины, Европы и России, подчеркнув необходимость сначала прекратить войну.