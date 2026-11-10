Какие вопросы рассмотрят Украина, Россия и США во время трехсторонних переговоров в Абу-Даби

Американо-украинская делегация с президентом ОАЭ в Абу-Даби 23 января 2026 года. Фото иллюстративное: Ryan Carter/UAE Presidential Court/REUTERS

Во время первой сессии трехсторонних переговоров представители США, Украины и РФ обсудят вопрос, касающийся прекращения огня. Также будут рассуждать, как обеспечить безопасность после прекращения боевых действий. Встречи состоятся 10 и 11 ноября в Абу-Даби.

О том, какие вопросы стороны планируют рассмотреть в ходе переговоров, Суспільному сообщил американский высокопоставленный чиновник, передает Новини.LIVE.

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Как будут проходить переговоры и каким вопросам их посвятят

Переговоры начнутся с отдельных встреч украинской делегации с европейскими партнерами: представителями Германии, Франции, Италии, Великобритании, Европейского Союза и НАТО. Темами обсуждения станут гарантии безопасности для Украины и долгосрочная безопасность между РФ и Европой.

Следующим этапом станут трехсторонние консультации между Украиной, США и Россией. По словам американского чиновника, пожелавшего остаться анонимным, США в этих переговорах будет представлять генерал Алексус Гринкевич.

Во время первой сессии делегации будут обсуждать прекращение огня и то, как в будущем не допустить возобновления боевых действий. Вторую сессию переговоров посвятят территориальным вопросам. Позиции Украины и РФ пока остаются неизменными. Кремль хочет завладеть всем Донбассом, тогда как Киев предлагает ориентироваться на нынешнюю линию соприкосновения. В Абу-Даби будут искать компромиссные решения.

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"Считаю, что ни одна из сторон не решит вопрос Донбасса и территориальный вопрос, пока не будет знать, какой будет архитектура безопасности после войны", — подытожил представитель США.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на главу Офиса президента Украины Кирилла Буданова сообщал, что встречи в Объединенных Арабских Эмиратах нужны не только для поиска пути к миру, но и для того, чтобы договориться о следующих обменах пленными. По словам главы Офиса президента, дипломатический процесс продолжается. Украина рассчитывает на конструктивный диалог.

Также Новини.LIVE со ссылкой на МИД РФ писал, что Россия назвала главную тему предстоящих переговоров в Абу-Даби. Речь идет о безопасности. Такое заявление сделал глава российского МИДа Лавров.