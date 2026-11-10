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Головна Новини дня Представник США назвав теми тристоронніх перемовин в Абу-Дабі

Представник США назвав теми тристоронніх перемовин в Абу-Дабі

Ua ru
10 листопада 2026 06:04
Які питання розглянуть Україна, Росія та США під час тристоронніх перемовин в Абу-Дабі
Американсько-українська делегація із президентом ОАЕ в Абу-Дабі 23 січня 2026 року. Фото ілюстративне: Ryan Carter/UAE Presidential Court/REUTERS

Під час першої сесії тристоронніх перемовин представники США, України та РФ обговорюватимуть питання, що стосується припинення вогню. Крім того, міркуватимуть, як забезпечити безпеку після завершення бойових дій. Зустрічі відбудуться 10 та 11 листопада в Абу-Дабі.

Про те, які питання планують розглянути сторони під час перемовин, Суспільному повідомив американський високопосадовець, передає Новини.LIVE

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Як проходитимуть перемовини та яким питанням їх присвятить

Переговори стартують з окремих зустрічей української делегації з європейськими партнерами: представниками Німеччини, Франції, Італії, Великої Британії, Європейського Союзу та НАТО. Темами обговорення стануть гарантії безпеки для України та довгострокова безпека між РФ і Європою.

Наступним етапом стануть тристоронні консультації України, США та Росії. За словами американського посадовця, який забажав зберегти анонімність, США в цьому обговоренні представить генерал Алексус Гринкевич. 

Під час першої сесії делегації говоритимуть про припинення вогню та те, як у майбутньому не допустити відновлення бойових дій. Другу сесію переговорів присвятять територіальним питанням. Позиції України та РФ наразі залишаються незмінними. Кремль хоче заволодіти всім Донбасом, тоді як Київ пропонує орієнтуватися на нинішню лінію зіткнення. В Абу-Дабі шукатимуть компромісні рішення. 

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"Вважаю, що жодна зі сторін не вирішить питання Донбасу та територіальне питання, доки не знатиме, якою буде архітектура безпеки після війни", — підсумував представник США.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на керівника Офісу президента України Кирила Буданова повідомляв, що зустрічі в Об’єднаних Арабських Еміратах потрібні не тільки для пошуків шляху до миру, а й щоб домовитися про наступні обміни полоненими. За словами очільника Офісу президента, дипломатичний процес триває. Україна розраховує на конструктивний діалог.

Також Новини.LIVE з посиланням на МЗС РФ писав, що Росія назвала головну тему майбутніх перемовин в Абу-Дабі. Йдеться про безпеку. Таку заяву зробив очільник російського МЗС Лавров.

США Україна війна в Україні Росія мирні переговори Абу-Дабі
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова

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