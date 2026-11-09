Керівник ОП Кирило Буданов. Фото: facebook.com/kyrylo.budanov

Кирило Буданов повідомив про поїздку до Абу-Дабі, де він у складі української делегації візьме участь у перемовинах. За його словами, дипломатичний процес триває, а Україна зацікавлена в якнайшвидшому завершенні війни та розраховує на конструктивний діалог.

Про це керівник ОП написав у соцмережах, передає Новини.LIVE.

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Буданов окреслив очікування від зустрічей в Абу-Дабі

За словами посадовця, окремим напрямом переговорів стане гуманітарне питання.

Пост Буданова. Фото: скриншот

Буданов наголосив на необхідності активізувати обміни полоненими та висловив сподівання, що зустрічі в Об’єднаних Арабських Еміратах допоможуть домовитися про наступні етапи повернення українців додому.

"Потрібно інтенсифікувати обміни полоненими", — зазначив він.

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Також Буданов подякував ОАЕ за сприяння в організації переговорів. Окремо він відзначив зусилля американської сторони, зокрема Джареда Кушнера та Стіва Віткоффа, які беруть участь у перемовному процесі.

До складу української делегації на тристоронніх переговорах в Абу-Дабі увійшли очільник Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров (голова делегації), керівник Офісу Президента Кирило Буданов, голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, перший заступник глави ОП Сергій Кислиця та заступник начальника Головного управління розвідки Вадим Скібіцький.

Як повідомляли Новини.LIVE, Джаред Кушнер і Стів Віткофф раніше визначили чотири основні напрями роботи США щодо завершення війни в Україні. Серед них — припинення бойових дій, розробка безпекових гарантій для України, підготовка економічного плану відновлення та реалізація гуманітарних ініціатив. Окрему увагу приділяють домовленостям, які мають знизити ризик повторного російського вторгнення.

Як повідомляли Новини.LIVE, очільник СЗР Рустем Умєров наголосив на важливості узгодження позицій України з міжнародними партнерами під час переговорного процесу. За його словами, українська сторона прагне забезпечити спільне розуміння подальших кроків і домогтися повноцінної участі Європи в дипломатичних зусиллях щодо завершення війни.